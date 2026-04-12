Barça - Bilbao Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

BILBAO BASKET, EN LA PELEA POR EL PLAY-OFF

Por su parte, Surne Bilbao Basket buscará en estas últimas jornadas meterse en los puestos de play-off de la ACB. El equipo de Jaume Ponsarnau es 9º, con un balance de 15-11, y suma tres triunfos en sus últimos cuatro compromisos ligueros.

El conjunto vasco podría escalar hasta la octava posición esta tarde, tras la derrota de Unicaja este mediodía ante Valencia Basket.