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Barça - Bilbao Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Barça y Bilbao Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Liga Endesa
Xavier Zapater
Barça y Bilbao Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Liga Endesa.
1er cuarto | 2-0 | 8’
Quiso volver a castigar Clyburn a Pantzar en el poste bajo, pero ahora falló en el fade away.
1er cuarto | 2-0 | 9’
Clyburn aprovecha la superioridad ante Pantzar y anota los primeros puntos cerca del aro.
1er cuarto | 0-0 | 9’
¡BALÓN AL AIRE! Comieeeenzaaa el partidooo y lo hace con posesión para Surne Bilbao Basket.
QUINTETO DEL BARÇA
Estos son los cinco jugadores que partirán de inicio en el Barça. Cabe destacar, además, que el norteamericano descartado para hoy es Myles Cale.
Punter, Clyburn, Parra, Shengelia y Vesely.
¡TODO PREPARADO!
Los protagonistas del encuentro ya han sido presentados ante el público del Palau. Momento ahora para los últimos ejercicios de tiro y las indicaciones de los entrenadores, previas al inicio del duelo.
¡Ya no queda nada!
JUAN NÚÑEZ VUELVE A ESTAR DISPONIBLE
Recuerden que Juan Núñez regresó a las pistas el viernes ante el Mónaco, tras un largo periodo de inactividad, debido a la lesión de gravedad que sufrió en su rodilla. Xavi Pascual podrá volver a contar con él hoy en ACB y deberá darle minutos ante la ausencia de Satoransky.
¡MENOS DE 15 MINUTOS!
Los jugadores de ambos equipos están ultimando su puesta a punto sobre el parqué del Palau Blaugrana. Menos de 15 minutos nos separan del arranque de este partidazo en la 26ª jornada de la Liga Endesa.
Imágenes del calentamiento del Barça:
Además de esa opción de colocarse octavo, Bilbao Basket tiene la oportunidad de cerrar una semana perfecta para ellos. Y es que los de Ponsarnau lograron, este pasado miércoles, meterse en la final de la FIBA Europe Cup, competición donde defienden título, tras vencer al Szombathely húngaro en las semifinales.
BILBAO BASKET, EN LA PELEA POR EL PLAY-OFF
Por su parte, Surne Bilbao Basket buscará en estas últimas jornadas meterse en los puestos de play-off de la ACB. El equipo de Jaume Ponsarnau es 9º, con un balance de 15-11, y suma tres triunfos en sus últimos cuatro compromisos ligueros.
El conjunto vasco podría escalar hasta la octava posición esta tarde, tras la derrota de Unicaja este mediodía ante Valencia Basket.
UN BARÇA NECESITADO DE UNA VICTORIA
Los azulgranas están obligados a reaccionar tras esa doble derrota que comentábamos ante Panathinaikos y Mónaco. Para no desengancharse de la lucha por la segunda posición de la fase regular, el conjunto culé debe llevarse la victoria esta tarde.
Antes del partido de hoy, el Barça suma 17 victorias y 8 derrotas en la Liga Endesa.
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