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Barça - Bilbao Basket, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

Barça y Bilbao Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Liga Endesa

El Barça afronta un nuevo partido de Liga Endesa en el Palau

El Barça afronta un nuevo partido de Liga Endesa en el Palau / Valentí Enrich

Xavier Zapater

Barça y Bilbao Basket se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 26ª jornada de la Liga Endesa.

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