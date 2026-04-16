Barça - Bayern Múnich: horario y dónde ver por TV la jornada 38 de la Euroliga

Barça y Bayern Múnich se enfrentan este viernes 17 abril en la 38ª jornada de la Euroliga. El conjunto azulgrana cierra la fase regular de la competición europea dependiendo de sí mismo para lograr el pase al Play-In del torneo. Ahora bien, todo pasa por sumar un triunfo ante el cuadro alemán que permita cerrar la clasificación de manera matemática. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Bayern Múnich y dónde ver online y en vivo el partido en España.

Llega la hora de la verdad para el Barça en Europa. Después de haber caído en los últimos tres compromisos continentales (Zalgiris, Panathinaikos, Mónaco), Xavi Pascual y sus jugadores están obligados a reaccionar. Sin opciones matemáticas para clasificarse de manera directa al Playoff previo a la gran Final Four, el cuadro azulgrana debe sellar su pase al Play-In.

El último partido de Euroliga para Pesic

Y dicha clasificación se consigue, de manera matemática, con un triunfo ante el equipo de Svetislav Pesic. El entrenador serbio se despide de la Euroliga en la que está siendo su última temporada en los banquillos, y buscará amargarle la fiesta a su exequipo. En caso de derrota, el Barça tendría que estar pendiente de lo que ocurre en Bosnia a partir de las 20h (CET).

Xavi Pascual, entrenador del Barcelona de baloncesto / EFE

Allí se citan Dubai y Valencia, en un partido con afectación directa para el conjunto catalán. Un tropiezo ante los bávaros, combinado con una victoria de los de Emiratos frente al equipo de Pedro Martínez, eliminaría al Barça de Europa.

Posible regreso de 'Sato'

Es muy probable que Xavi Pascual recupere para la 'final' de Euroliga ante el Bayern a Tomas Satoransky. El base checo se ejercitó junto al resto de sus compañeros en las sesiones previas al duelo ante los germanos, y el entrenador de Gavà recuperaría a una pieza muy importante en su pizarra.

Kevin Punter, con 15,1 puntos de media por partido, es el máximo anotador del Barça en Euroliga. Le acompañan Will Clyburn, con 13,1 y Tornike Shengelia, con 12,7. En el partido de la primera vuelta, el Barça se impuso en Múnich por un ajustado 74-75, en un partido que dirigió Óscar Orellana.

Kevin Punter cuajó una gran actuación en Mónaco, pese a que el Barça no se pudo llevar la victoria / EFE

Delante, el conjunto azulgrana tendrá a un Bayern que ya no tiene opciones ni de Play-In ni de Playoffs. Los de Svetislav Pesic llegan a la capital catalana en 13ª posición con un balance de 17 victorias y 20 derrotas, tres más que un Barça que es décimo con 20 triunfos y 17 tropiezos.

Obst, la gran amenaza del Bayern

El Barça tendrá que vigilar de cerca a Andreas Obst. El tirador alemán, que le anotó 11 triples al cuadro catalán el pasado curso en el partido jugado en Múnich. El campeón de Europa y del Mundo con Alemania llega al Palau promediando 14,8 puntos por partido en Euroliga, con un 38,3% de acierto exterior.

Svetislav Pesic da órdenes a Andreas Obst / FC BAYERN

¿A qué hora se juega el Barça - Bayern Múnich de Euroliga?

El partido entre Barça y Bayern Múnich, correspondiente a la 38ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Palau Blaugrana este viernes 17 de abril a partir de las 20:30 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Bayern Múnich correspondiente a la 38ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Movistar+ (dial 7).

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.