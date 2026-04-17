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Barça - Bayern Múnich, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo
Sigue en directo el partido de la 38ª jornada entre Barça y Bayern Múnich
Barça y Bayern Múnich se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 38ª jornada de la Euroliga.
¡Queda media hora para que arranque el partido!
El adiós de Pesic
Hay mucho en juego, pero el partido de este noche entre el Barça y el Bayern contará con una alta carga emocional. Svetislav Pesic dirigirá su último partido de Euroliga, ya que hace unas semanas anunció que se retira definitivamente de los banquillos. El Palau le brindará una enorme ovación al genio serbio que dirigió al equipo en la primera de las dos Euroligas conseguidas en su historia, y que levantó dos Copas del Rey en su regreso a la entidad entre 2018 y 2020
¡Vuelve Satoransky!
A través de un comunicado, el Barça ha anunciado que Tomas Satoransky regresa a la convocatoria de Xavi Pascual y que estará disponible para el partido ante el Bayern.
"Tomas Satoransky recibe el alta médica y podrá disputar el Barça - Bayern. El base azulgrana presentó síntomas de indisposición y de importante agotamiento durante el partido ante el Zalgiris, motivo por el cual se decidió que el jugador descansara y se sometiera a pruebas médicas. Los resultados han sido favorables y el jugador ha entrenado con normalidad en los últimos días", reza la nota emitida por el club
Pendientes de lo que hagan Mónaco, Panathinaikos y Dubai
El Barça podría terminar en octava posición, pero para ello, necesita ganar al Bayern, que Mónaco derrote a Hapoel Tel Aviv, en un partido que ha empezado a las 19:30h, y que Panathinaikos pierda en casa contra Anadolu Efes, un duelo que arranca a las 20:15h
Las cuentas del Barça
Desgranamos las cuentas del Barça de cara a esta última jornada de la Euroliga
Barcelona es octavo si gana y gana Mónaco y pierde Panathinaikos.
Barcelona es noveno si gana y ganan tanto Mónaco como Panathinaikos.
Barcelona es décimo si gana y pierde Mónaco.
Barcelona es décimo si pierde y pierde Dubái.
Barcelona queda eliminado si pierde y gana Dubái.
Ganar para no tener que esperar novedades desde Bosnia
Ahora repasaremos las diferentes cuentas del Barça para lograr el pase al Play-In, pero hay una muy fácil: derrotar al Bayern. Un triunfo ante los bávaros aseguraría la clasificación de manera matemática. En caso de tropiezo, tocaría estar pendientes del Dubai Basket - Valencia que se disputa en Bosnia a partir de las 20h (CET). Una victoria de los de Emiratos, combinada con una derrota del Barça, eliminaría el equipo de Xavi Pascual
¡Empezamos!
¡Muy buenas tardes! Bienvenidas y bienvenidos a este directo de la última jornada de la Euroliga. Barça y Bayern se enfrentan en el Palau Blaugrana a partir de las 20:30h (CET) en un partido cargado de alicientes, pero con un objetivo claro para el equipo catalán: lograr un triunfo que les permita asegurar el pase al Play-In de la competición continental. ¡Vamos allá!
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