Barça - Bayern Múnich, en directo hoy: resultado del partido de la Euroliga, en vivo

¡Vuelve Satoransky!

A través de un comunicado, el Barça ha anunciado que Tomas Satoransky regresa a la convocatoria de Xavi Pascual y que estará disponible para el partido ante el Bayern.

"Tomas Satoransky recibe el alta médica y podrá disputar el Barça - Bayern. El base azulgrana presentó síntomas de indisposición y de importante agotamiento durante el partido ante el Zalgiris, motivo por el cual se decidió que el jugador descansara y se sometiera a pruebas médicas. Los resultados han sido favorables y el jugador ha entrenado con normalidad en los últimos días", reza la nota emitida por el club