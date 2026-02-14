Barça - Baxi Manresa: horario y dónde ver por TV la jornada 20 de la Liga Endesa

Barça y Baxi Manresa se enfrentan este domingo 15 de febrero en el Palau en la 20ª jornada de la Liga Endesa. El feudo azulgrana acoge un atractivo derbi catalán entre dos equipos con realidades distintas: el cuadro azulgrana buscará seguir una semana más en la parte alta de la clasificación, mientras que los manresanos intentarán sumar un triunfo que les permita seguir distanciándose de las posiciones de descenso a Primera FEB. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Baxi Manresa y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça afronta su último examen antes de viajar a Valencia para disputar la Copa del Rey. Las semanas previas han estado cargadas de dificultades, especialmente con las lesiones, que han ido haciendo mella en el roster de Xavi Pascual. El entrenador de Gavà está muy pendiente de si podrá contar con Tomas Satoransky, Kevin Punter y Jan Vesely para el primer torneo de 2026.

El Barça busca seguir su buena línea en Liga Endesa

El Barça llega a la cita en la tercera posición de la clasificación liguera con un balance de 13 victorias y seis derrotas. En la última jornada, también en un derbi catalán y de nuevo en el Palau, Pascual y sus jugadores derrotaron al Bàsquet Girona por 97-92, en un duelo en el que Will Clyburn y Darío Brizuela fueron los máximos anotadores del cuadro azulgrana con 21 y 19 puntos, respectivamente.

De los jugadores disponibles con los que cuenta Pascual, Will Clyburn (11,8), Nico Laprovittola (11,3) y Tornike Shengelia (9,8) son los máximos artilleros del cuadro azulgrana en la Liga Endesa.

Manresa vuelve a un Palau que se le da bien

Delante, el Barça tendrá a un Baxi Manresa que llega con ganas al Palau Blaugrana. Son tres triunfos en las últimas cuatro temporadas en las visitas del equipo manresano al feudo barcelonés, la última el pasado curso por 92-103 en un partido disputado el 2 de febrero de 2025.

En la pasada jornada de ACB, el equipo de Diego Ocampo se impuso a domicilio al Hiopos Lleida por 90-99 gracias a los puntos de Agus Ubal y Pierre Oriola. Los dos exjugadores del Barça firmaron 17 tantos cada uno, mientras que Ferran Bassas firmó dobles figuras gracias a sus 14 puntos y 11 asistencias.

Las referencias del equipo de Diego Ocampo

En Liga Endesa, Hugo Benítez (12,1) y Retin Obasohan (11,6) son dos de los máximos anotadores del Baxi Manresa, aunque Diego Ocampo no podrá contar con ellos por lesión. Pauly Paulicap también será baja por un contratiempo físico. Álex Reyes lidera la anotación manresana en ACB con una media de 12,1 puntos por partido. En el partido de la primera vuelta, el Barça asaltó el Nou Congost por 62-89.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BAXI MANRESA

El partido entre Barça y Baxi Manresa de la vigésima jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau Blaugrana este domingo 15 de febrero a partir de las 17:00h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Baxi Manresa correspondiente a la vigésima jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.