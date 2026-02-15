En Directo
Baloncesto
Barcelona - Baxi Manresa, en directo: partido de Liga Endesa, hoy en vivo
Sigue en directo el partido de la 20ª jornada de la ACB entre Barça y Baxi Manresa
Xavier Zapater
Barça y Baxi Manresa se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 20ª jornada de la Liga Endesa.
¡MENOS DE 10 MINUTOS!
Los jugadores de ambos equipos ya están finalizando su calentamiento sobre el parqué del Palau. Menos de 10 minutos para que arranque la acción.
¡No queda nada!
UBAL VUELVE AL PALAU EN SU MEJOR MOMENTO
Un viejo conocido culé vuelve hoy al Palau Blaugrana con la camiseta de BAXI Manresa: Agustín Ubal. El jugador uruguayo cuenta con la confianza de Diego Ocampo y está jugando su mejor baloncesto.“Vuelvo a sentir por el basket lo mismo que cuando era un niño”, confesó en SPORT.
Ubal promedia 14,1 puntos en los últimos seis partidos. Una de las mayores amenazas de Manresa.
MILES NORRIS, EL JUGADOR DESCARTADO
Por cierto, el jugador americano descartado en el Barça es Miles Norris. El ala-pívot no se vestirá de corto hoy, como ya pasó en el último encuentro de los azulgranas en Liga Endesa.
NUMEROSAS BAJAS PARA XAVI PASCUAL
Xavi Pascual no recupera a ninguno de sus jugadores lesionados. El Barça ha anunciado que Jan Vesely es baja para el partido de hoy y se suma a las ausencias de Kevin Punter y Tomas Satoransky. En su lugar, entran en la convocatoria los jóvenes Daniel González, Kusturica y Sayon Keita.
El técnico de Gavá ya se mostró resignado ante esta situación tras la derrota en Euroliga de esta semana, ya que sabe que la intención del club no es incorporar a ningún fichaje.
¿CÓMO ESTÁ LA CLASIFICACIÓN?
Antes del derbi catalán de esta tarde, el conjunto culé tiene un balance de 13 victorias y seis derrotas en la Liga Endesa. El Barça necesita ganar para volver a colocarse tercero, con los mismos triunfos que UCAM Murcia.
Por su parte, BAXI Manresa ocupa la 12ª posición, con ocho victorias y 11 derrotas.
EL ÚLTIMO EXAMEN PREVIO A LA COPA
Como decíamos, el de hoy será el último partido para el Barça antes de la disputa de la Copa. El torneo se celebra del próximo jueves, día 19, hasta el domingo 22 en Valencia y los azulgranas, a pesar de las bajas, buscarán su primer título de la temporada.
Importante sacar un buen resultado esta tarde para llegar con buenas sensaciones a la cita.
¡BUENAS TARDES!
¡Bienvenid@s al directo! En apenas 30 minutos (17:00 hora peninsular), el Barça recibe en el Palau al BAXI Manresa en la 20ª jornada de la Liga Endesa. El último encuentro para los de Xavi Pascual antes de viajar a Valencia para disputar la Copa ACB.
¡Empezamos!
- Real Madrid - Real Sociedad, en directo hoy: alineaciones y última hora del partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Luis Enrique explota tras la rajada de Dembélé: '¡No permitiré que un jugador esté por encima del club!
- Malas noticias con Rashford para el Girona - Barça
- Fernando Alonso: 'El año pasado pasábamos a 280km/h; ahora un chef podría conducir en la curva 12
- Revolución a la vista en el Madrid con hasta 6 fichajes
- Real Madrid - Real Sociedad: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Obstáculo para buscar la remontada ante el Atlético
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad