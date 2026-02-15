Barcelona - Baxi Manresa, en directo: partido de Liga Endesa, hoy en vivo

UBAL VUELVE AL PALAU EN SU MEJOR MOMENTO

Un viejo conocido culé vuelve hoy al Palau Blaugrana con la camiseta de BAXI Manresa: Agustín Ubal. El jugador uruguayo cuenta con la confianza de Diego Ocampo y está jugando su mejor baloncesto.“Vuelvo a sentir por el basket lo mismo que cuando era un niño”, confesó en SPORT.

Ubal promedia 14,1 puntos en los últimos seis partidos. Una de las mayores amenazas de Manresa.