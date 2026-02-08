En Directo
Baloncesto
Barça - Bàsquet Girona, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Sigue en directo el partido de la 19ª jornada de la Liga Endesa entre Barça y Bàsquet Girona
Xavier Zapater
Barça y Bàsquet Girona se enfrentan en el Movistar Arena en la 19ª jornada de la Liga Endesa.
ÚLTIMOS PARTIDOS ANTES DE LA COPA
Ganar hoy es importante para el Barça, además, para recuperar su mejor versión de cara a la Copa. Antes de esa victoria ante Baskonia el pasado viernes, los azulgranas sumaron cuatro derrotas consecutivas, y es clave para ellos volver a encadenar varios buenos resultados.
EL ÚLTIMO PRECEDENTE, FAVORABLE A BÀSQUET GIRONA
Bàsquet Girona ya sabe lo que es ganar al Barça esta temporada. Aún con Joan Peñarroya en el banquillo culé, el equipo de Moncho Fernández se impuso a los azulgranas en el partido de la primera vuelta en Fontajau, por un claro 96-78.
El Barça ha cambiado mucho desde entonces, ¿pero podrá Girona repetir la hazaña?
ASÍ LLEGAN AMBOS EQUIPOS
Antes de este partido, el Barça ocupa la quinta plaza en la tabla de la Liga Endesa, con un balance de 12 victorias y seis derrotas. El equipo de Xavi Pascual necesita una victoria para empatar a UCAM Murcia y Unicaja en la tercera posición.
Por su parte, Bàsquet Girona llega en una situación cómoda. Los de Moncho Fernández suman tres victorias seguidas y son décimos en la clasificación.
DOS BAJAS CAPITALES EN EL BARÇA
En el día de hoy, Xavi Pascual no podrá contar con Kevin Punter ni Tomas Satoransky. El escolta neoyorquino sufrió una lesión en el aductor el viernes y el Barça ha comunicado que será baja entre dos y cuatro semanas, por lo que se perderá también la Copa.
El base checo, por su parte, sufre una lumbalgia y no estará disponible esta tarde.
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! Tras vencer a Kosner Baskonia en Euroliga, el Barça recibe al Bàsquet Girona en la 19ª jornada de la Liga Endesa. Partido importante para los de Xavi Pascual en el Palau, para recuperar sensaciones en el juego, después de ese bache de resultados.
¡El encuentro arrancará en apenas 30 minutos (19:00 horas)!
- Barcelona - Mallorca: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
- Ivan Ljubicic, exentrenador de Federer, sobre Alcaraz: “Hoy es mentalmente más fácil ganar siete Grand Slams”
- Hay más Rashfords en Europa
- Mojica, jugador del Mallorca, tras los 100 regates de Lamine: 'Nunca me superó
- ¡Suspendido el Rayo-Real Oviedo por el estado del campo de Vallecas!
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- ¡Bombazo! El Barça abandona la Superliga
- Flick, con un once muy reconocible ante el Mallorca