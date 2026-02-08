Barça - Bàsquet Girona, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo

EL ÚLTIMO PRECEDENTE, FAVORABLE A BÀSQUET GIRONA

Bàsquet Girona ya sabe lo que es ganar al Barça esta temporada. Aún con Joan Peñarroya en el banquillo culé, el equipo de Moncho Fernández se impuso a los azulgranas en el partido de la primera vuelta en Fontajau, por un claro 96-78.

El Barça ha cambiado mucho desde entonces, ¿pero podrá Girona repetir la hazaña?