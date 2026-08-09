Barça y Baskonia, tensión en los despachos y ahora, rivales por un 'cinco'

El Barça ha tenido un verano muy movido tratando de configurar una plantilla muy competitiva de cara a la próxima temporada y después de los esfuerzos realizados, parece que ha logrado conformar un nuevo grupo ilusionante aunque se trate de un melón por abrir ya que muchos de los jugadores no han jugado ni en ACB ni tampoco Euroliga.

Una reconstrucción de la plantilla que se ha tenido que forjar desde los despachos blaugrana con las figuras de Mario Bruno Fernández, y el director de las secciones profesionales, Xavi O’Callaghan, que ha tenido que tomar mucho protagonismo ante la imposibilidad de contar con el nuevo director deportivo, Xevi Pujol.

Una dificultad importante porque se han tenido que ir cerrando fichajes en las últimas semanas mientras que Pujol dejaba expirar los dos meses legales para salir del contrato del Baskonia, que en ningún momento quiso liberarlo a pesar del interés del Barça y que incluso le llevó a buscar una negociación con el presidente, Josean Querejeta, que no fructificó.

Pujol, finalmente blaugrana

Una situación que se ha tenido que resolver finalmente sin acuerdo, por lo que Pujol quedó liberado de su contrato el pasado 2 de agosto al entender, al igual que el club, que con dos meses preceptivos de aviso, cualquier trabajador puede romper su contrato, cosa que hizo el manresano con su antiguo club.

Querejeta se ha mostrado implacable a la hora de negociar con el Barça / EL CORREO

Una situación que no buscaba el Barça, pero desde Vitoria no le dieron otra opción y ahora será el club baskonista el que podría interponer una demanda al jugador y por ende al Barça, al considerar que no podía romper el contrato de manera unilateral.

De momento, desde Vitoria no han anunciado públicamente esa posible demanda después de haber sido totalmente intransigentes con Pujol, y al que incluso acusaron de haber estado trabajando para el Barça con contrato todavía en vigor algo que tendrán que probar en caso de ir a juicio.

Sin el entrenador deseado

Una tensión con la salida de Pujol que ya se palpó anteriormente cuando el Barça fue en busca de su entrenador, Paolo Galbiati, que era el hombre elegido por el club para dirigir la nueva etapa azulgrana.

El italiano tenía contrato en vigor con un Baskonia que llegó a plantearse su salida antes del interés del Barça y se habló incluso que el relevo iba a ser Perasovic, desligado del Zenit y libre para firmar con los vitorianos.

Aunque la aparición del equipo azulgrana en escena cambió completamente su idea y se cerró en banda a negociar una posible salida y la indemnización que estaba dispuesto a pagar el Barça, aunque con una cantidad razonable, sin ni tan siquiera poder negociar de manera seria.

Luwawu-Cabarrot, tampoco

Frustrado el fichaje del entrenador italiano, también hubo desencuentro del Barça con Baskonia en busca de uno de sus jugadores, y con el que ya tenía un acuerdo prácticamente cerrado, el francés Timothé Luwawu-Cabarrot, sin duda una de las estrellas de la Liga Endesa y de la Euroliga.

Luwawu-Cabarrot se decidió por la oferta del Madrid cuando lo tenía hecho por el Barça / EUROLEAGUE

El jugador tenía prácticamente un acuerdo cerrado con el Barça que ya lo daba por fichado, aunque volvió a topar con el Baskonia, que pedía una fuerte indemnización por ceder sus derechos ACB y para sorpresa azulgrana, a las pocas horas se anunciaba que el jugador tenía un acuerdo con el Madrid, con cifras superiores a las que tenía pactadas con los azulgrana, y un acuerdo rápido con Baskonia.

A por un pívot parecido

Aunque la tensión en los despachos también puede desviarse a la dirección deportiva, porque ambos equipos van en busca de un ‘cinco’ con unas características un tanto parecidas.

El Barça se quedó sin Wright y Baskonia, sin Diakite, y ahora ambos buscan un pívot parecido / EUROLEAGUE

El Barça está en el mercado para encontrar la pieza que ya tenía en sus manos, Moses Wright, aunque se desdijo del acuerdo cerrado y tras pagar la cláusula, se fue al Armani Milan. Ahora el objetivo es encontrar un pívot de sus características, un jugador que no tiene que ser una torre, sino se valora más que sea móvil, al estilo que gusta a Sekulic. Un ‘cinco’ de esas características también es lo que busca el Bakonia después de perder a su referencia, Diakite.

Ambos conjuntos siguen a la búsqueda y ya han surgido algunos nombres como el nicaraguense Norchad Omier, que ya lo avanzó hace algunas fechas ‘Encestando’ y que sigue sin contrato. La idea del Barça es esperar un poco más para ver si algunos de los jugadores que tienen en mente no encuentran acomodo en la NBA y la G-League, que cada vez más mueve más jugadores hacia Europa después de los altos contratos que se están ofreciendo en la Euroliga. Y el Barça, con dinero, puede atraer a alguno de ellos.