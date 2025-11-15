Barça - Baskonia: horario y dónde ver por TV la jornada 7 de la Liga Endesa

Barça y Baskonia se miden este domingo 16 de noviembre en el Palau Blaugrana en la séptima jornada de la Liga Endesa. Tras un inicio irregular de competición, el equipo catalán está obligado a ganar al vitoriano para no empezar a complicarse, todavía más, su hipotética clasificación para la próxima Copa del Rey.

Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Baskonia y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça llega a la séptima jornada de la ACB con muchas urgencias. El pobre desempeño del cuadro azulgrana en la liga doméstica les hace estar en la undécima posición de la clasificación con un balance de dos victorias y cuatro derrotas.

Tornike Shengelia, ante el Bàsquet Girona / ACB Photo - Sergi Gerones

El último tropiezo fue en Fontajau, frente a un Bàsquet Girona que barrió al Barça por 18 puntos de diferencia (96-78). Tras el encuentro, el club azulgrana decidió destituir a Joan Peñarroya.

Joan Peñarroya, desesperado tras el partido en Girona / ACB Photo - Sergi Gerones

Frente a Baskonia, y tras dirigir al equipo ante Bayern Múnich y Virtus Bolonia, Oscar Orellana volverá a hacerse cargo del grupo antes de que este próximo lunes Xavi Pascual se haga cargo del equipo arrancando su segunda etapa en el club.

Los líderes del Barça en ACB

En la Liga Endesa, Tornike Shengelia (13,7) y Kevin Punter (11,8) son los máximos anotadores del Barça, mientras que Nico Laprovittola anotó 15 puntos en su primer partido liguero del curso jugado en Fontajau el pasado domingo.

La gran amenaza de Baskonia

Delante, el Barça tendrá a un Baskonia que llega a la capital catalana con el balance de victorias y derrotas empatado a tres. En la última jornada, los de Paolo Galbiati cayeron en el Barris Nord frente al Hiopos Lleida por 86-80. Timothé Luwawu-Cabarrot es el máximo artillero de los vitorianos en la ACB, con 17,5 puntos de media por partido.

Paolo Galbiati, técnico del Baskonia / EFE

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE BASKONIA

El partido entre Barça y Baskonia de la séptima jornada de la Liga Endesa se jugará en el Palau Blaugrana el domingo 16 de noviembre a partir de las 19h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Barça y Baskonia correspondiente a la séptima jornada se podrá seguir por televisión a través de la plataforma DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.