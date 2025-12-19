En directo
EUROLIGA
Barça - Baskonia en directo: última hora y resultado de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 17ª jornada de la Euroliga 2025/26
Última hora en vivo del partido entre Barça y Baskonia de la Euroliga.
- Preocupación con Joan Garcia: 'Quieren evitar situaciones desagradables
- The Athletic': Maresca para sustituir a Guardiola
- Marc Bernal vuelve a ilusionar
- ¡El Barça quiere blindar a Flick con un contrato más largo!
- Ramos Mingo, de descarte a oportunidad: el central zurdo que mueve a media Europa
- Precaución total con Pedri para Villarreal
- Flick cambia los planes para Villarreal
- El 'bulo' del caso Negreira