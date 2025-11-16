En Directo
BALONCESTO
Barça - Baskonia, en directo: séptima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo
El conjunto azulgrana recibe la visita del Baskonia en el Palau en el primer partido tras anunciar la vuelta de Xavi Pascual al frente del equipo en la Liga Endesa
Miguel Jorge Sánchez
Barça y Baskonia se enfrentan en el Palau Blaugrana en la séptima jornada de la Liga Endesa.
Frente a Baskonia, y tras dirigir al equipo ante Bayern Múnich y Virtus Bolonia, Oscar Orellana volverá a hacerse cargo del grupo antes de que este próximo lunes Xavi Pascual se haga cargo del equipo arrancando su segunda etapa en el club.
El último tropiezo fue en Fontajau, frente a un Bàsquet Girona que barrió al Barça por 18 puntos de diferencia (96-78). Tras el encuentro, el club azulgrana decidió destituir a Joan Peñarroya.
Tras un inicio irregular de competición, el equipo catalán está obligado a ganar al vitoriano para no empezar a complicarse, todavía más, su hipotética clasificación para la próxima Copa del Rey. El Barça llega a la séptima jornada de la ACB con muchas urgencias. El pobre desempeño del cuadro azulgrana en la liga doméstica les hace estar en la undécima posición de la clasificación con un balance de dos victorias y cuatro derrotas.
- Seguridad Social: Quienes hayan trabajado menos de 25 años se verán beneficiados con años de cotización gratis para mejorar su pensión
- Barcelona - Real Madrid, en directo hoy: resultado y goles del Clásico de la Liga F
- Informe sobre la situación económica del Barça: 'El Barça, una montaña de deudas
- Buenas noticias para el Barça, Amorim no quiere a Rashford
- Jan Virgili explota a lo grande, ¿puede el Barça recuperarlo?
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- Sorprendente descarte en la convocatoria de De la Fuente
- El mercado se llena de gangas: jugadores que acaban contrato en 2026