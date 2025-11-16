Barça - Baskonia, en directo: séptima jornada de la Liga Endesa, hoy en vivo

Tras un inicio irregular de competición, el equipo catalán está obligado a ganar al vitoriano para no empezar a complicarse, todavía más, su hipotética clasificación para la próxima Copa del Rey. El Barça llega a la séptima jornada de la ACB con muchas urgencias. El pobre desempeño del cuadro azulgrana en la liga doméstica les hace estar en la undécima posición de la clasificación con un balance de dos victorias y cuatro derrotas.