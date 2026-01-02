En Directo
ACB
Barça - Basket Zaragoza, en directo: sigue el partido de la Liga Endesa, en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la jornada 13 de la ACB entre Barça y Zaragoza
Albert Miranda
Barça y Basket Zaragoza se enfrentan en el Palau Blaugrana en la 13ª jornada de la Liga Endesa.
Barça - Zaragoza ACB | 40-30 18'
Willy Hernángomez anota otros dos tiros libres y pone una distancia de 10 puntos sobre el Zaragoza. Ha mejorado mucho durante este segundo cuarto. Jesús Ramírez ha tenido que pedir tiempo muerto porque a su equipo no le salen las cosas.
Barça - Zaragoza ACB | 37-30 17'
Buena canasta de Punter que pone siete puntos de diferencia favorables al conjunto blaugrana.
Barça - Zaragoza ACB | 35-30 16'
Buen parcial del Barça para ponerse con un +5 de ventaja.
Barça - Zaragoza ACB | 31-30 15'
Fall consigue anotar de dos desde la pintura y adelanta al Barça. Jesús Ramírez tiene que pedir tiempo muerto para cortar la ofensiva culé.
Barça - Zaragoza ACB | 29-30 15'
¡Canastón de Norris para poner a un punto al Barça!
Barça - Zaragoza ACB | 27-30 15'
Malos minutos del Barça que está algo más desacertado.
Barça - Zaragoza ACB | 23-26 13'
El inicio de este segundo cuarto ha empezado de manera muy dinámica y saliendo a correr por parte de ambos conjuntos.
Barça - Zaragoza ACB | 21-22 11'
¡Arranca el segundo cuarto!
Barça - Zaragoza ACB | 21-22 10'
¡Final del Primer Cuarto! Primeros diez minutos muy dinámicos y con gran acierto de ambos conjuntos. Solo hubo sequía de canastas durante el primer minuto de choque. A partir de ahí, lluvia de triples y mates. Nos espera un segundo igual de entretenido seguro.
Barça - Zaragoza ACB | 21-22 10'
¡Canaaaastón de Laprovitola! Muy buen triple del argentino para dejar a 1 punto al Barça.
