El Barça de basket deja pasar otro tren: esta vez Yoan Makoundou

Los movimientos en el Mónaco no cesan. Vassilis Spanoulis presentó su dimisión hace unos días, David Michineau no terminará la temporada en el club y Yoan Makoundou seguirá el camino de su compañero. A todo esto se le añaden los problemas de la institución para pagar los salarios y lo corta que se ha quedado la plantilla. Una oportunidad que el Barça no ha aprovechado.

Incluso se hablaba de que miembros del 'staff' tenían que jugar en los entrenamientos para que pudieran realizarse partidos '5 vs 5, algo que Mike James salió a desmentir en redes sociales. Aun así, que salgan rumores de este tipo es indicio de que las cosas en Mónaco no van excesivamente bien. Uno de los perjudicados es Yoan Makoundou, que estuvo en el radar blaugrana el pasado verano.

Según la información de 'Bebasket', en Francia, el pívot iniciará una nueva andadura en el baloncesto muy lejos de Europa. Concretamente en la liga china. Un movimiento que dejaría al Barça sin uno de sus interiores deseados. Ya se intentó durante el verano, pero finalmente no se llegó a un acuerdo y el galo decidió quedarse en Mónaco.

A Baskonia le interesa

El Barça no está para dejar pasar muchos trenes en el puesto de '5' y más si tiene preparada una "revolución" en esa posición en verano. Uno de los recambios ideales es Yoan Makoundou, que no parece tener en sus planes esa opción. Sin embargo, otro equipo de la Liga Endesa sí se ha interesado por el jugador, aunque no podría contar con él durante este curso en Euroliga.

El club en cuestión es Baskonia, que busca un acuerdo con el interior francés antes de que opte por desembarcar en China. Cabe recordar que Makoundou, a pesar de no haber entrado en los planes de Vassilis Spanoulis, tiene tan solo 25 años. Ante la lesión de rodilla de Khalifa Diop y la nueva operación de tobillo de Sedekerskis, Xevi Pujol se mueve para conseguir su fichaje.

El director deportivo de Baskonia le mostró el interés del club al representante del jugador, que estuvo presente en el Buesa Arena el pasado viernes, tal como informa 'El Correo'. Sin embargo, China es la mejor posicionado en esta lucha, con el suficiente poderío económico para atraer a estrellas del baloncesto. Ya lo hizo hace unos meses con Hamidou Diallo.