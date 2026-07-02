El Barça de basket anuncia la salida de Nico Laprovittola

El Barça de basket ha anunciado este jueves la salida de Nico Laprovittola. Una noticia esperada por el aficionado, pero dolorosa por los cinco años que ha pasado el argentino en la Ciudad Condal. Un jugador querido y que ha mostrado una gran versión en el Palau Blaugrana, aunque se ha visto lastrado por las diferentes lesiones que ha atravesado en los últimos tiempos.

"El vínculo entre el FC Barcelona y el jugador Nico Laprovittola ha llegado a su fin. El contrato del base argentino finalizó el pasado 30 de junio y, mediante estas líneas, el FC Barcelona quiere agradecer públicamente su implicación con el Barça y le desea mucha suerte en el futuro", inicia el comunicado.

"'Lapro' ha demostrado su talento dentro de la pista y, debido a las lesiones de los dos últimos cursos, ha realizado un gran esfuerzo físico para poder terminar el curso 25/26 compitiendo al más alto nivel. Se despide siendo una persona muy querida en el Palau Blaugrana y con cinco títulos en el palmarés: la Copa de 2022, la Liga de 2023 y las Ligas Catalanas de 2022, 2023 y 2024".

El internacional argentino llegó al Barça en el verano de 2021 y en estos últimos tres cursos ha sido uno de los capitanes del equipo. En estas cinco temporadas ha jugado un total de 307 partidos: 147 de Liga, 134 de Euroliga, 9 de Copa, 11 de Liga Catalana y 6 de Supercopa. Ahora, tiene como objetivo iniciar una nueva etapa en el continente europeo, manteniéndose en la Euroliga si es posible.

Revolución total en los pívots: Fall también se marcha

Youssoupha Fall tampoco seguirá en el Barça de basket. El interior senegalés es el último de los '5' en abandonar la Ciudad Condal, después de la retirada de Jan Vesely y la marcha de Willy Hernangómez. De este modo, el club blaugrana renovará en su totalidad la posición de pívot, uno de los mayores problemas que se han tenido en los últimos tiempos para competir al más alto nivel.

"Youssoupha Fall no continuará en el FC Barcelona en el curso 2026/27. El vínculo con el pívot senegalés finalizó el pasado martes 30 de junio y el Club agradece su implicación con el Barça y le desea mucha suerte en el futuro. Fall ha sido un ejemplo de compromiso con el equipo y de cariño a los colores azulgranas", escribe el club blaugrana.

Youssoupha Fall no seguirá en el Barça de basket / AFP vía Europa Press

"El pívot senegalés llegó a Can Barça en el verano del 2024 procedente del ASVEL Villeurbanne. Con el dorsal '19', ha jugado un total de 126 partidos: 64 en la ACB, 47 en la Euroliga, dos en la Liga Catalana, dos en la Copa y uno en la Supercopa", finaliza el escrito. Quedaban tanto Fall como Laprovittola por anunciarse, después de que ya se hiciera lo propio con otros cinco jugadores.

El Barça ya hizo oficial las salidas de Myles Cale, Miles Norris, Tomas Satoransky, Juani Marcos y Willy Hernangómez. Si se le suman las de Nico Laprovittola, Youssoupha Fall y Jan Vesely, es una evidencia que el club blaugrana va a realizar una revolución este verano. Ocho marchas que se suplirán con fichajes que deberían elevar el nivel competitivo del equipo.

A día de hoy, están cerrados los fichajes de Moses Wright (que ya confirmó su llegada a Barcelona), Josh Nebo y Oliver Nkamhoua. También aterrizarán en el Palau Blaugrana los bases Justin Robinson y Agustín Ubal. Sin embargo, cinco incorporaciones no serán suficientes para cubrir todas las salidas, así que el mercado sigue al rojo vivo en las oficinas culés.