Principio de acuerdo con Umoja Gibson, el base con el que negocia el Barça

Tras finalizar la temporada este miércoles en el Palau con la derrota ante el Valencia Basket en la final de la Liga Endesa, la maquinaria azulgrana de fichajes de cara a la próxima campaña se ha acelerado a la espera de que llegue el nuevo director deportivo, Xevi Pujol, y el nuevo técnico azulgrana, el italiano Paolo Galbiati, ambos prodecedentes del Kosner Baskonia.

Además de los jugadores que ya están atados desde hace algunas semanas, la no continuidad de los bases blaugrana, con Juani Marcos posiblemente cedido, y las salidas de Laprovitola y Satoransky, el Barça se ha fijado en la contratación de al menos un base puro si se quedan con Juan Núñez, que tiene contrato en vigor, aunque con muchos problemas físicos este último año.

El primer jugador en el radar blaugrana es Justin Robinson, base de París Basketball que ha jugado su primera temporada en la Euroliga y ha dejado buenas sensaciones.

Justin Robinson, en París Basketball / París Basketball

Umoja Gibson, otra opción

El norteamericano ya estuvo a punto de salir hace unos días para marcharse a Estrella Roja, pero de momento sigue en París, equipo con el que tiene contrato. Por tanto, para liberarlo, se deberían pagar alrededor de 250.000 euros. Según informaba Óscar Herreros, el Barça está muy interesado en Robinson, cuyos números este curso han sido notables: 14,6 puntos y 4,5 asistencias por encuentro. SPORT puede confirmar que las negociaciones están muy avanzadas y el acuerdo podría cerrarse en breve.

Tras la marcha de TJ Shorts, París apostó por un base estadounidense que estaba jugando en Trapani y el cual le ha dado un gran rendimiento. De hecho, en caso de fichar por el Barça, no sería la primera vez que Robinson jugara en Liga Endesa, ya que formó parte de las filas de Río Breogán en el último tramo de la temporada 2023/24. Por tanto, conoce perfectamente la liga, en la cual jugó nueve partidos.

Aunque el mismo Oscar Herreros ha lanzado una nueva opción que está barajando el Barça. Se trata del base esradounidense Umoja Gibson (Waco, Texas, 1998), que ha jugado esta temporada en el Cedevita esloveno y ha sido una de las grandes sensaciones de la segunda competición europea, la Eurocup. Ha promediado con el equipo esloveno 15,9 puntos, 2,2 rebotes, 4,9 asistencias y 17,3 de valoración media, con un acierto en triples del 37,8%. El jugador está esperando debutar con la selección de Bulgaria lo que le otorgaría un pasaporte europeo.

Sin pasar por el draft

Gibson jugó por Oklahoma antes de dar el salto a Europa al no ser drafteado en la NBA / OKLAHOMA

Formado en la Waco University High School de su ciudad natal hasta 2017, cuando ingresa en la Universidad del Norte de Texas donde jugó tres temporadas la NCAA. En 2020, jugaría durante dos temporadas la NCAA con los Oklahoma Sooners, desde 2020 a 2023. En la temporada 2022-23, disputaría su última temporada universitaria en la que se encuentra situada en Chicago donde jugaría durante la NCAA con los DePaul Blue Demons

Tras no ser elegido en el draft de 2023, el 31 de julio firmó su primer contrato profesional en el BG Göttingen de la Bundesliga. El 22 de octubre de 2024 fichó por el Spartak Subotika de la Liga Serbia, y esta pasada temporada jugó en el Cedevita esloveno que ahora le podría llevar hasta el Barça vista su evolución en suelo europeo.