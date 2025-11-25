Barça - Asvel: horario y dónde ver por TV la jornada 13 de la Euroliga

El Barça recibe este miércoles 26 de noviembre de 2025 al Asvel Villeurbanne en el Palau Blaugrana, en un duelo clave de la jornada 13 de la Euroliga 2025-26. El conjunto azulgrana, ahora dirigido por Xavi Pascual en su segunda etapa en el club, llega al choque instalado en la parte media de la tabla (9º con un balance de 7 victorias y 5 derrotas) y buscando reaccionar tras la ajustada derrota en Estambul ante el Anadolu Efes (74-73).

El partido supone el debut de Pascual en el Palau Blaugrana tras dos partidos a domicilio, con la necesidad del equipo de consolidar sensaciones con el nuevo entrenador y no perder el ritmo respecto al grupo de cabeza en una Euroliga cada vez más apretada.

El Asvel, por su parte, aterriza en Barcelona como colista de la competición, 20.º con un 3-9 de balance y en plena lucha por abandonar el farolillo rojo. Los franceses encadenan un tramo muy irregular en Europa, con cuatro derrotas en sus últimos cinco partidos, incluida una dura paliza encajada ante el Mónaco (52-84).

El conjunto francés llega con la presión de sumar cuanto antes para no quedar rezagado de manera definitiva en la pelea por el play-in. Aun así, su condición de equipo con poco a perder puede convertirlo en un rival incómodo, especialmente si jugadores como De Colo o los exteriores galos encuentran ritmo anotador.

En este contexto, el Palau se prepara para un partido con aroma de final para ambos: el Barça quiere consolidarse en zona de play-in/playoffs tras la llegada de Pascual, mientras que Asvel necesita un golpe de efecto lejos de casa para no quedar descolgado definitivamente de la pelea europea.

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE EL ASVEL

El encuentro de Euroliga entre Barça y Asvel Villeurbanne de la jornada 13 de la fase regular se disputará el miércoles 26 de noviembre de 2025 a las 20:30h (CET) en el Palau Blaugrana de Barcelona

DÓNDE VER POR TV Y ONLINE EL BARÇA - ASVEL

En España, el partido Barça - Asvel de la jornada 13 de la Euroliga se podrá ver en directo y en exclusiva a través de Movistar.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.