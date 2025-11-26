En Directo
EUROLIGA
Barça - Asvel Basket, en directo: sigue el partido de la Euroliga en vivo hoy
Sigue en directo el partido de la 13ª jornada de la Euroliga entre Barça y ASVEL Basket
Primer cuarto | Minuto 9
De nuevo Vautier en los tiros libres. Está sufriendo Willy en defensa...
Primer cuarto | Minuto 9
Tripleeee de Brizuela. Se adelanta el Barça.
Primer cuarto | Minuto 9
Vautier a los tiros libres. Anota tan solo uno.
Primer cuarto | Minuto 9
Falla de tres Parra y falta sobre Willy que había ganado la posición a su defensor. Convierte un tiro libre el español.
Primer cuarto | Minuto 8
Falta sobre Satoransky en penetración. Anota tan solo un tiro libre.
Primer cuarto | Minuto 8
Error de Parra... falta sobre Ndiaye en acción de tres. Y enfado de Xavi Pascual en la banda.
Primer cuarto | Minuto 8
Anota dos tiros libres Shengelia y empata el Barça el marcador.
Primer cuarto | Minuto 7
Poco fluido el ataque del Barça. Apenas diez puntos en siete minutos.
Primer cuarto | Minuto 7
Tiros libres para Willy... anota ambos el pívot español.
Primer cuarto | Minuto 7
Muchos errores de Asvel desde el perímetro. No está siendo un inicio brillante...
