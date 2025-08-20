¿Puede este Barça aspirar a todo la próxima temporada?

El basket blaugrana está a punto de cerrar la plantilla de la próxima temporada /es/noticiasa falta de oficializar el último fichaje del equipo, el estadounidense Miles Norris, que será el tercer extracomunitario de una plantilla que cuenta con más recursos respecto al año pasado, aunque ha tenido que manejarse con una masa salarial menor a la campaña 2024-25.

Un dato que apuntó en una entrevista a SPORT hace unos días el directivo responsable de la sección, Josep Cubells, y que acabó por concretar el responsable de las secciones, Xavi O’Callaghan.

En la presentación de los números de las secciones a los medios, O’Callaghan confirmó que el baloncesto azulgrana verá reducida en casi tres millones de euros la masa salarial, pasando de los 31,5 de la pasada temporada a los 28,7 para esta 25/26. "No está previsto ampliar la masa salarial durante la temporada en el baloncesto si hay lesiones", comentó O'Callaghan, dejando claro que no hay posibilidad de salirse de los números para mantenerse en el estricto presupuesto del club.

Menos presupuesto, más fichajes

¿Como ha conseguido la dirección deportiva realizar hasta seis incorporaciones con una reducción de la masa salarial? Un trabajo de autentoco encaje de bolillos, aunque con una salida determinante, y que permitió abrir las opciones de contratación: la marcha de la gran estrella del equipo, Jabari Parker.

La salida de Parker dio aire a la economía de la sección blaugrana / FCB

Con su deseo de abandonar el club y con un salario casi a la altura del mejor pagado, Willy Hernangómez, la salida de Parker constituyó autentico ‘maná’ para el Barça, que vio como se le abrían las puertas financieramente a potenciar la sección después de un año muy complicado con las múltiples lesiones y que no permitió ver al equipo en todo su potencial.

Un problema de lesiones al que no pudo responder el Barça con fichajes de peso mediada la temporada, precisamente por las limitaciones salariales, y que el único refuerzo que llegó para suplir la baja de Nico Laprovittola, Raúl Neto, fuera un autentico ‘fiasco’ y el abortado fichaje de Thomas Heurtel, después de haber llegado a un acuerto para volver al club.

El recurso de los jóvenes

Con una plantilla limitada y jugadores cayendo uno detrás de otro, al final Peñarroya tuvo que tirar de los jóvenes como Raúl Villar y en la parte final de la temporada un sorprendente Dame Sarr, que ofreció buenas actuaciones hasta su ‘spantá’ final que le acabó llevando fuera del equipo en su intención de dar el salto a Estados Unidos con la Universidad de Duke.

En la previsión de la nueva temporada, la dirección deportiva tuvo que trabajar para el futuro después de las bajas de Justin Anderson, Chimezie Metu, con el que llegaron a negociar para su vuelta, el ‘bombazo’ de la salida de Parker, Dame Sarr, la retirada de Alex Abrines y el caso de Youssoupha Fall, recuperado para la causa esta misma semana.

El Barça desechó la continuación de Fall, aunque con las dificultades del mercado, decidió recuperarlo / Javi Ferrándiz

Una plantilla de 14 jugadores que acabó resultando demasiado corta y que llevó a a Peñarroya a realizar autenticos malabarismos para mantener al equipo competitivo, algo que logró en la Euroliga, aunque no así en la Liga Endesa.

Seis incorporaciones

De cara a la nueva temporada, el basket blaugrana tenía claro que la plantilla tenía que contar con más efectivos, algo que han logrado, pero el tema es si la calidad y los fichajes realizados pueden garantizar que el Barça pueda luchar por todas las competiciones.

La respuesta solo la sabremos a final de temporada, aunque los deberes de ampliar la plantilla se han acabado realizando con algunos conocidos y muy veteranos como Will Clyburn y Tornike Shengelia, dos ex jugadores del club como Juani Marcos y Youssoupha Fall, y dos piezas extracomunitarias a las que todavía deberemos descubrir como Myles Cale, el primero en fichar y el que será el último en llegar, Miles Norris.

Shengelia, una de las incorporaciones destacadas para la nueva campaña / FCB

Desde luego, Peñarroya contará con más recursos que el año anterior, con cuatro directores, Tomas Satoransky, Juan Núñez, Nicolás Laprovittola y Juani Marcos, los escoltas Kevin Punter y Darío Brizuela, tres aleros, con Joel Parra, Myles Cale y Will Clyburn, los ala-pívots Tornike Shengelia y Miles Norris, mientras el juego interior repite con Jan Vesely, Willy Hernangómez y Youssoupha Fall, y con el añadido de los jóvenes Sayon Keita y Mohamed Dabone, reforzando ese juego en la pintura. Un total de 16 jugadores para afrontar una campaña larga y extenuante, en dos frentes tan duros como la Liga Endesa y la Euroliga.

¿Tendrá la calidad el equipo para entrar en la lucha por todos los títulos? Si la plantilla no vuelve a sufrir graves bajas por lesiones, desde luego Peñarroya cuenta con suficientes efectivos y teóricamente de suficiente calidad para hacer frente a todo. Y será entonces su trabajo y el cuerpo técnico el de sacar el mayor rendimiento a todos ellos.