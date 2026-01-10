¡El Barça se asegura la plaza en la próxima Copa del Rey!

El Barça, que disputará este domingo su encuentro correspondiente a la Jornada 15, y que le enfrentará al Coviran Granada en el Palau, ya no tendrá en juego la plaza para el torneo copero.La presión de conseguir el billete para la Copa del Rey ha desaparecido para el conjunto azulgrana, ya que la derrota del Dreamland Gran Canaria en la cancha del Casademont Zaragoza otorga el billete para Valencia a los hombres de Xavi Pascual

El cuadro catalán debía ganar este fin de semana o esperar la derrota del conjunto isleño y ha sido esta segunda premisa la que le lleva a unirse al anfitrión, Valencia Basket, al Real Madrid y al UCAM Murcia que, como los azulgranas logran también clasificarse gracias a el resultado del Príncipe Felipe de Zaragoza.

Tras caer en la final de 2024 y ceder en cuartos en 2023 y 2025, el conjunto barcelonista prefiere recordar los precedentes de 2021 y 2022, cuando se llevó el título.

Si lo logra en Valencia 2026, será su 28º entorchado copero, por lo que se pondría a uno del Real Madrid, líder en el ranking con 29.