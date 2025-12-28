El Barça, al asalto del inexpugnable Bilbao Arena

El Barça quiere seguir con su buena progresión en la Liga Endesa, en busca de la que sería su sexta victoria consecutiva en la pista del Bilbao Basket, el Bilbao Arena (17.00 h.), la mejor racha de la temporada y la quinta consecutiva con Xavi Pascual a los mandos del equipo, en el último desplazamiento del año.

Un conjunto azulgrana que cambió su suerte en la competición liguera después de un mal inicio con cuatro derrotas en los seis primeros encuentros, y que ya le dio la vuelta con la victoria de Orellana ante el Baskonia, para luego encadenar cinco más con Pascual como primer entrenador.

El técnico de Gavà logró superar escollos importantes como visitante, en la pista del DreamLand Gran Canaria (61-72) y en el Nou Congost ante el BAXI Manresa (62-89), y este domingo tiene un nuevo reto en la visita al Bilbao Basket después de la derrota en Estambul por un solo punto (72-71).

Pascual quiere al equipo conectado, en busca de la sexta victoria consecutiva en Liga Endesa / FCB

Invictos en el Bilbao Arena

Y es que el conjunto de Jaume Ponsarnau se muestra invicto en el Bilbao Arena donde ha sumado cinco victorias sin fallo, las cinco únicas victorias que constan en su casillero en la competición liguera (5-6). Si bien no se ha medido en casa a rivales de la parte alta, el reto blaugrana es grande, ya que no puede permitirse ahora mismo un resbalón en la Liga Endesa, para seguir en los primeros puestos y asegurar la plaza en la próxima Copa del Rey.

Un Bilbao Arena que seguro espera al Barça con el cuchillo entre los dientes, dispuestos a mantener esa racha inmaculada en casa, y de paso, mantenerse con opciones de llegar a la próxima Copa en Valencia. En el cómputo de enfrentamientos, el dominio blaugrana es claro (12-36), logrando la victoria en los últimos cuatro duelos de manera consecutiva. El último fue una victoria contundente (68-85) con 15 puntos de Punter y 12 de Brizuela.

Miles Norris tendrá una nueva oportunidad, en su buena progresión de las últimas semanas / FCB

Pascual no podrá contar con el lesionado Will Clyburn ni un Shengelia que todavía no está a punto- podría volver ante el AS Mónaco el martes-, por lo que el juego exterior tendrá que recaer de nuevo en un excelso Kevin Punter, con el apoyo de un Darío Brizuela que cada vez se muestra con más confianza, al igual que un Joel Parra, que tiene que multiplicarse en la posicion de alero y ala-pívot. Miles Norris volverá a tener minutos, en su franca mejoría en los últimos encuentros, aprovechando la baja de Clyburn.

El conjunto de Jaume Ponsarnau solo cuenta con la baja de Amar Sylla, por lo que podrá afrontar el encuentro en mejores condiciones, aunque no le resultará nada fácil al cuadro bilbaíno parar la buena dinámica de los azulgrana, que no tienen ninguna intención de levantar el pie en la Liga Endesa.

Willy: “Tenemos que estar muy sólidos”

Para el pívot madrileño, Willy Hernangómez, no es momento de bajar el ritmo. “Va a ser un partido muy complicado porque están muy fuertes en casa, con jugadores en muy buen estado de forma así que tendremos que estar muy sólidos los 40 minutos, jugar muy serios y seguir el plan de partido”, dijo el jugador blaugrana

“Además está siendo un mes exigente con muchos viajes y muchos partidos. así que tenemos que aprender la manera de sumar, jugando y entrenando entre partido y partido y sobretodo aguantar", finalizó el pívot.