El Barça arrolla al FC Bayern y habrá Play-in en el Palau

El Barça cumplió con el objetivo de imponerse al FC Bayern en el Palau (95-69) y además lo hizo con suficiencia ante un equipo alemán que apenas presentó batalla en el primer cuarto (20-19).

FCB-BAY Euroliga FCB 95 69 BAY Alineaciones Barça, 95 (20+22+26+27): Punter (3), Clyburn (22), Parra (5), Shengelia (7), Vesely (11)- cinco incial-, Juani (0), Cale (2), Norris (5), Brizuela (16), Satoransky (4), Fall (12). FC Bayern, 69 (19+12+17+21): Hollatz (2), Lucic (2), Obst (7), Da Silva (6), Gabriel (6)- cinco inicial-, Dimitrijevic (15), Mayes (8), Giffey (0), Voightmann (2), Jessup (0), Mike (17), Mccormack (2).

Con un activo Darío Brizuela (16) y Will Clyburn (22) el Barça tuvo suficiente para llevarse un triunfo claro y también asegurarse el primer partido del Play-In en el Palau como noneno clasificado y se medirá al Estrella Roja, décimo.

Para estar en el play-off de cuartos, aún tendrá que superar un nuevo encuentro, el viernes ante el perdedor del Panathinaikos-AS Mónaco, aunque esta vez como visitante.

Regresa Satoransky

A pesar del esperado regreso de Satoransky que recibió el alta médica poco antes del encuentro, Pascual decidió arrancar con Punter de base, con Clyburn como escudero exterior y con tres altos, con Parra, Shengelia y Vesely. Si un base puro, cierto desbarajuste inicial y poco acierto en ataque, aunque con un primer triple de Parra (5-8)

El base checo entraba para tratar de poner un poco de orden aunque seguía mandando Bayern y Pascual decidió llamar al orden a los suyos en un inicio ciertamente flojo (7-12).

Clyburn, muy activo en los primeros minutos ante el FC Bayern / VALENTI ENRICH

Punter fallaba sus primeros triples y no se cerraba el rebote defensivo, obligando a Pascual a meter en pista a Fall y también Brizuela para buscar puntos. Y funcionó. Clyburn (8) y Brizuela (5) despertaban el ataque para acabar por delante el primer cuarto (20-19).

Pesic contempla a su jugador en una acción de la primera mitad en el Palau / VALENTI ENRICH

El Barça despierta

El Barça parecía despertar del letargo con su mayor renta (29-21) y con un Brizuela inspirado (10), sin duda el jugador que revolucionó el equipo para obligar a Pesic a parar el duelo.

Satoransky recibió el alta médica y volvió a jugar con el Barça / VALENTI ENRICH

La dinámica blaugrana era mucho mejor que en el primer cuarto, dominando de 11 y con Fall haciendo daño en la zona y Clyburn anotando con facilidad (32-21). Buenos minutos de Fall que incluso se llevó la ovación del Palau (34-24).

La defensa del Barça también era intensa y el Bayern parecía que se apagaba por momentos, con cabreo del homenajeado Pesic que tenía que parar el duelo de nuevo (36-24).

Shengelia estuvo muy activo en la primera mitad, aunque aportó poco en ataque / VALENTI ENRICH

Los de Xavi Pascual tenían el partido controlado al descanso (42-31) con Clyburn (13) y Brizuela como animadores (10) a la espera de la llegada de Punter que aún no había aparecido en ataque.

Máxima renta blaugrana

En la reanudación, un triple de Jan Vesely y otro de Clyburn daba la máxima al Barça que parecía encarrilar el partido (50-36). El cuadro de Pascual volvió al partido con intensidad en ambos lados del campo, ante un Bayern que daba la sensación de no presentar demasiada batalla.

Un nuevo triple de Satoransky parecía romper el partido definitivamente (53-36) aunque con muchos minutos por delante (25:50). Pesic tenía que parar un partido que se le escapaba de las manos a un ritmo vertiginoso (55-36) y con un Palau que no dejó de animar, pidiendo un nuevo partido la próxima semana para extender la esperanza en la Euroliga.

Youssoupha Fall jugó un buen encuentro ante el FC Bayern / VALENTI ENRICH

La ventaja alcanzaba los 23 puntos (61-38) con un Barça que se gustaba en sus acciones, y mucho más relajado ante la contundencia del marcador. Pascual premiaba a Fall, de vuelta al encuentro, en un cuarto de claro dominio blaugrana, y todavía con 10 minutos por jugar.

El trabajo en el Palau estaba hecho (68-48) y el cuarto final solo sirvió para que el Palau celebrase mucho antes de tiempo la nueva oportunidad del Barça para seguir vivo en la Euroliga, como mínimo, hasta el martes.