BALONCESTO
El Barça arrolla al FC Bayern y habrá Play-in en el Palau
Superó con comodidad al cuadro de Pesic (95-69) y la primera ronda la jugarán en casa este martes, como noveno clasificado, ante el Estrella Roja, décimo
El Barça cumplió con el objetivo de imponerse al FC Bayern en el Palau (95-69) y además lo hizo con suficiencia ante un equipo alemán que apenas presentó batalla en el primer cuarto (20-19).
Euroliga
FCB
BAY
|Barça, 95
|(20+22+26+27): Punter (3), Clyburn (22), Parra (5), Shengelia (7), Vesely (11)- cinco incial-, Juani (0), Cale (2), Norris (5), Brizuela (16), Satoransky (4), Fall (12).
|FC Bayern, 69
|(19+12+17+21): Hollatz (2), Lucic (2), Obst (7), Da Silva (6), Gabriel (6)- cinco inicial-, Dimitrijevic (15), Mayes (8), Giffey (0), Voightmann (2), Jessup (0), Mike (17), Mccormack (2).
Con un activo Darío Brizuela (16) y Will Clyburn (22) el Barça tuvo suficiente para llevarse un triunfo claro y también asegurarse el primer partido del Play-In en el Palau como noneno clasificado y se medirá al Estrella Roja, décimo.
Para estar en el play-off de cuartos, aún tendrá que superar un nuevo encuentro, el viernes ante el perdedor del Panathinaikos-AS Mónaco, aunque esta vez como visitante.
Regresa Satoransky
A pesar del esperado regreso de Satoransky que recibió el alta médica poco antes del encuentro, Pascual decidió arrancar con Punter de base, con Clyburn como escudero exterior y con tres altos, con Parra, Shengelia y Vesely. Si un base puro, cierto desbarajuste inicial y poco acierto en ataque, aunque con un primer triple de Parra (5-8)
El base checo entraba para tratar de poner un poco de orden aunque seguía mandando Bayern y Pascual decidió llamar al orden a los suyos en un inicio ciertamente flojo (7-12).
Punter fallaba sus primeros triples y no se cerraba el rebote defensivo, obligando a Pascual a meter en pista a Fall y también Brizuela para buscar puntos. Y funcionó. Clyburn (8) y Brizuela (5) despertaban el ataque para acabar por delante el primer cuarto (20-19).
El Barça despierta
El Barça parecía despertar del letargo con su mayor renta (29-21) y con un Brizuela inspirado (10), sin duda el jugador que revolucionó el equipo para obligar a Pesic a parar el duelo.
La dinámica blaugrana era mucho mejor que en el primer cuarto, dominando de 11 y con Fall haciendo daño en la zona y Clyburn anotando con facilidad (32-21). Buenos minutos de Fall que incluso se llevó la ovación del Palau (34-24).
La defensa del Barça también era intensa y el Bayern parecía que se apagaba por momentos, con cabreo del homenajeado Pesic que tenía que parar el duelo de nuevo (36-24).
Los de Xavi Pascual tenían el partido controlado al descanso (42-31) con Clyburn (13) y Brizuela como animadores (10) a la espera de la llegada de Punter que aún no había aparecido en ataque.
Máxima renta blaugrana
En la reanudación, un triple de Jan Vesely y otro de Clyburn daba la máxima al Barça que parecía encarrilar el partido (50-36). El cuadro de Pascual volvió al partido con intensidad en ambos lados del campo, ante un Bayern que daba la sensación de no presentar demasiada batalla.
Un nuevo triple de Satoransky parecía romper el partido definitivamente (53-36) aunque con muchos minutos por delante (25:50). Pesic tenía que parar un partido que se le escapaba de las manos a un ritmo vertiginoso (55-36) y con un Palau que no dejó de animar, pidiendo un nuevo partido la próxima semana para extender la esperanza en la Euroliga.
La ventaja alcanzaba los 23 puntos (61-38) con un Barça que se gustaba en sus acciones, y mucho más relajado ante la contundencia del marcador. Pascual premiaba a Fall, de vuelta al encuentro, en un cuarto de claro dominio blaugrana, y todavía con 10 minutos por jugar.
El trabajo en el Palau estaba hecho (68-48) y el cuarto final solo sirvió para que el Palau celebrase mucho antes de tiempo la nueva oportunidad del Barça para seguir vivo en la Euroliga, como mínimo, hasta el martes.
- Stanisic: 'Rüdiger me insultó. Tal vez sea lo suficientemente hombre para admitirlo
- Ni Bellingham ni Camavinga: Manolo Lama estalla y señala a un jugador del Real Madrid tras la eliminación ante el Bayern
- Desailly avisa al Barça: 'Bastoni no es ni la mitad de jugador que Maldini
- Yan Diomande, el sueño casi imposible del Barça: 'Nunca había visto nada parecido; me recuerda a Lamine
- Leo Messi anuncia la compra del Cornellà
- Luis Enrique ya avisó con Mbappé
- La revolución insuficiente que condena a Arbeloa: 'Siento pena por él
- Bayern - Real Madrid: resumen, resultado y goles de la Champions League