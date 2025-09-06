El Barça arranca este sábado los amistosos de preparación con novedades en el equipo

El Barça de Joan Peñarroya cierra este sábado el stage que ha venido realizando en la parroquia andorrana de Encamp, con la disputa de su primer encuentro amistoso de preparación que le medirá a un renovado París Basketball, que también se encuentra preparando la temporada en Pas de la Casa.

Será la primera ocasión de ver en acción a los nuevos fichajes del Barça, Cayle Miles, Miles Norris, Will Clyburn y Juani Marcos, que ya se han entrenado con el grupo este semana y vivirán sus primeros minutos con la camiseta azulgrana.

Aunque también será un día especial para el base argentino Nicolás Laprovittola, que después de 10 meses de lesión, ya ha recibido el alta médica este viernes, por lo que podrá jugar sus primeros minutos después de su fatídica lesión que le dejó KO prácticamente un año.

Peñarroya, dando instrucciones en el entrenamiento del viernes / FCB

Una vuelta de Laprovittola y también importante la del base madrileño Juan Núñez, que también ha recibido la ‘luz verde’ para incorporarse al equipo.

Los checos deben esperar

Los que no estan todavía preparados para entrar en acción es la dupla checa, Jan Vesely y Tomas Satoransky. Ambos sacrificaron su presencia en el Eurobasket para reponerse completamente de sus dolencias y necesitarán un poco más de tiempo.

Navarro y Cubells, siguiendo el entrenamiento en Encamp / FCB

En el duelo ante el conjunto que ahora entrena el italiano Francesco Tabellini, faltarán los tres internacionales que han finalizado su participación en el Eurobasket, y con un Brizuela que regresa lesionado, a la espera de conocer el alcance de su lesión en los isquiotibiales.

Solo quedará por regresar a Barcelona otro de los nuevos fichajes, Tornike Shengelia, que ha alcanzado los octavos de final del Eurobasket por lo que Joan Peñarroya tendrá que esperar un poco más de tiempo para integrarlo al grupo.

La presencia de Laprovittola y Juan Núñez, la atracción del duelo ante el Paris / FCB

El partido, que donará todo lo que se recoja en taquilla para Cáritas, se disputará este mediodía en Encamp, y tras el encuentro, el equipo regresará a Barcelona para disfrutar de fiesta el domingo y ponerse de nuevo manos a la obra para preparar la nueva e ilusionante campaña blaugrana.