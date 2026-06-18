El Barça arranca el asalto al trono de la Liga Endesa

Después de una temporada cargada de emociones, en un nuevo curso en el que la montaña rusa no ha parado de dar vueltas, el Barça afronta esta tarde, a partir de las 20h (CEST), el primer partido de la gran final de la Liga Endesa ante Valencia Basket. Xavi Pascual y sus jugadores visitan el Roig Arena en uno de los mejores momentos de la campaña, y el objetivo es doble: sumar el primer punto de la eliminatoria que les permita hacerse con el factor campo.

La temporada del basket azulgrana escapa a cualquier lógica relacionada con este deporte. Tras la dolorosa eliminación en el Play-In de la Euroliga, ni el más optimista podía pensar en que el Barça estaría a 120 minutos de poder levantar la ACB. De hecho, la derrota (77-102) sufrida ante los taronja en el Palau no hace ni 20 días hacía presagiar lo peor en este play-off de la Liga Endesa. Pero el baloncesto es maravilloso.

El Barça, en un gran momento de forma

Aquel 'accidente' en el Palau ante el equipo de Pedro Martínez ha quedado como eso: un doloroso, pero simple tropiezo. Desde la eliminación europea ante el Mónaco, hasta la cita de hoy, el Barça ha disputado 13 partidos, con un balance de 11 victorias y tan solo dos derrotas. El equipo catalán pasa por uno de los mejores momentos de la campaña, y a eso se agarran para intentar volver a ganar una Liga Endesa tres años después.

Tal y como han ido las temporadas de uno y otro equipo, la etiqueta de favorito recae en el Valencia Basket. Los taronja han sido más regulares a lo largo de un curso que arrancaron levantando la Supercopa Endesa, pero en el que fallaron en los momentos más decisivos: se dejaron remontar un partido 'imposible' ante el Real Madrid en las 'semis' de Copa, y los blancos, pese a todas las ausencias en el juego interior, también les batieron en las semifinales de la Final Four de la Euroliga.

Valencia Basket y Barça se enfrentan en la final de la Liga Endesa / ACB Photo - David Grau

"Último baile" para ambos equipos

Esta final se plantea como el "último baile" para medio Barça. Xavi Pascual está dirigiendo sus últimos partidos como técnico azulgrana antes de emigrar de nuevo, esta vez a Dubai. Son los últimos encuentros con la elástica azulgrana para jugadores como Tomas Satoransky, Nico Laprovittola y Willy Hernangómez, y también para un Jan Vesely que espera levantar un último título antes de su retirada.

Pero también se anticipa un verano de cambios en el Valencia Basket, condenado a perder a varias de sus estrellas. La baja más delicada apunta a ser la de un Jean Montero que, todavía con 22 años, ya se ha consolidado como uno de los mejores exteriores de la competición, y que espera regalarle una alegría final a la parroquia taronja antes de incorporarse al Olympiacos el próximo verano. El exterior dominicano es el gran peligro del equipo que comanda Pedro Martínez: en este play-off está promediando 17,6 puntos y 5,8 asistencias por partido.

Barça y Valencia Basket se enfrentan en la final de la Liga Endesa / Marc Creus

Ahora bien, no es el único jugador que llega 'caliente' a la eliminatoria. En el Barça, gran parte de las opciones azulgranas a alzarse con la ACB pasan porque Will Clyburn pueda repetir el gran nivel que está exhibiendo en las eliminatorias. El alero estadounidense está en 13,5 tantos y cuatro capturas por duelo, y desde la línea de triple está a un nivel colosal, rozando el 62% de acierto.

Will Clyburn, en un partido con el Barça / ACB Photo - David Grau

Una alegría para la parroquia azulgrana

Después de meses, e incluso años, sufriendo más de lo esperado, hoy es una tarde para que la afición culé se junte y disfrute de una final ACB inesperada semanas atrás, pero a la que el Barça ha llegado con total merecimiento, ofreciendo una imagen de solidez muy convincente. Ni el mayor especialista de baloncesto se atreve con un pronóstico, pero lo que queda claro es que Pascual y sus jugadores saldrán a por todas en busca del primer punto por el título.