¡El Barça aprovecha el factor Palau y acaricia la gran final!

El Barça roza la final de la ACB. El conjunto blaugrana volvió a ganar a La Laguna Tenerife (97-89) en el segundo partido de las semifinales de Liga Endesa y está a un solo triunfo de luchar de nuevo por el título nacional. El equipo de Xavi Pascual, liderado por Jan Vesely y Youssoupha Fall, fue capaz de imponerse en la zona y frenar un espectacular partido de Patty Mills (36 puntos)

Barça - La Laguna Tenerife (baloncesto, Liga Endesa), 11/06/2026 LIGA ENDESA FCB 97 89 LLT Alineaciones BARÇA, 97 (25+23+21+28): Marcos, Punter (15), Clyburn (14), Shengelia (9), Fall (16) -cinco inicial-, Cale (4), Vesely (19), Brizuela (4), Satoransky, Laprovittola (13) y Parra (3). LA LAGUNA TENERIFE, 89 (27+11+25+26): Huertas (14), Mills (36), Scrubb (12), Doornekamp (4), Guerra (10) -cinco inicial-, Juan Fernández (6), Van Beck, Abromaitis (5), Yebo (2) y Sastre.

En los primeros minutos ya se pudo intuir que no iba a ser un partido plácido para el Barça. El ataque de los canarios pasó por las manos de Patty Mills, que anotó tres triples y 13 puntos en total en el primer cuarto. El australiano fue un dolor de muelas para la defensa de los de Pascual y permitió a los visitantes liderar tras el primer parcial (25-27).

La dinámica cambió en el segundo cuarto. Un parcial de 6-0 de inicio obligó a Txus Vidorreta a pedir tiempo muerto. Jan Vesely empezaba a hacer daño con su lanzamiento de toda la vida de seis metros. Los azulgrana mantenían una ventaja constante de cinco puntos, hasta que Nico Laprovittola saltó a pista e hizo enloquecer al Palau Blaugrana.

Patty Mills fue una pesadilla en el primer cuarto / Dani Barbeito

El argentino encadenó tres triples de manera consecutiva, mientras que el acierto de Patty Mills desde el exterior era mínimo. A La Laguna Tenerife se le hacía el aro cada vez más pequeño. En cambio, en el Barça se estaban enchufando todos los jugadores de ataque. Incluso Youssoupha Fall se atrevía con algún tiro de dos. Los blaugrana lograron un parcial de 23-11 para irse al descanso con diez puntos de ventaja.

La Laguna Tenerife no se dejó ir en el partido y salió con energía tras el descanso. Aunque el Barça era capaz de contrarrestar el acierto de los canarios gracias a un Youssoupha Fall tremendamente inspirado en la zona, los de Vidorreta se fueron acercando poco a poco al marcador. A falta de la última posesión, el Barça solo dominaba de tres, pero un triple de Joel Parra sobre la bocina levantó a la afición de sus sillas y puso el 69-63.

Nico Laprovittola, durante el encuentro / Dani Barbeito

La bestia parecía dormida, pero volvió a aparecer. Patty Mills anotó cinco puntos seguidos al inicio del último cuarto y empató el partido. La tensión se palpaba en el Palau. Nadie se quería perder el final. Aun así, quien sí se lo perdió fue Txus Vidorreta, entrenador de los canarios, que fue expulsado a falta de siete minutos para el final por doble técnica. Un robo de Clyburn que no consideró legal fue el detonante.

La Laguna Tenerife apretó hasta el final, pero el Barça se desenvolvió bien en los últimos minutos con Vesely en la pintura. El checo fue el máximo anotador de los culés con 19 puntos. Dos triples consecutivos de Clyburn ampliaron la ventaja de los de Pascual a diez puntos y sellaron el triunfo en casa.

Tras esta victoria, el Barça de Xavi Pascual tan solo una más para estar en la gran final de la ACB. Para ello, tendrá dos oportunidades en Tenerife y, en caso de ser necesario, se jugaría el pase en un quinto y decisivo partido en el Palau Blaugrana. La afición ha vuelto a conectar con el equipo y sueña con un título inesperado hace apenas unas semanas.