El Barça anuncia oficialmente su extensión con la Euroliga

El club azulgrana renovará por diez temporadas con la Euroliga, con una cláusula de salida ante una posible creación de la NBA Europa

Kevin Punter, ante Dubai Basket

Kevin Punter, ante Dubai Basket / Gorka Urresola

Joan Ferrer Villalobos

Joan Ferrer Villalobos

El Barça anunció las decisiones tomadas en reunión de la Junta Directiva del club, celebrada durante la jornada del jueves. Por lo que refiere a la sección de baloncesto, había un tema que destacaba por encima de todos los demás, y es la resolución del futuro inmediato del club por lo que refiere a la competición europea.

El Barça acababa su contrato con la Euroliga al término de la actual temporada 2025-26. Sin embargo, el club seguirá compitiendo en dicha competición, dado que el proyecto de la NBA Europa todavía deja muchas más dudas que certezas, al menos en el corto plazo.

Pascual, siguiendo el encuentro ante Dubai Basketball

El Barça de Xavi Pascual seguirá disputando la Euroliga / GORKA URRESOLA

El club anunció su la ratificación de la extensión de la licencia de Euroliga con el siguiente comunicado: "La Junta Directiva ha acordado ratificar la extensión de la licencia de participación del primer equipo masculino de baloncesto en la Euroliga para las próximas 10 temporadas (hasta la temporada 2035-36), competición de la que es socio cofundador. La Junta Directiva reafirma su voluntad de siempre participar en las mejores competiciones existentes".

El Barça se guarda una cláusula de salida de la competición que rondará los diez millones, ante la una posible aparición de la NBA Europa que convenciera al club azulgrana.

