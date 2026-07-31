El Barça amplia el contrato de Juan Carlos Navarro hasta 2029 y le convierte en embajador y mentor de la sección

El Barça ha definido el futuro de Juan Carlos Navarro dentro de la sección de baloncesto azulgrana. Los cambios en el equipo son verticales y no afectan únicamente a una plantilla que presentará infinidad de caras nuevas a partir del próximo curso.

Tal y como avanzó en las últimas horas 'SPORT', Navarro no iba a seguir como General Manager de la sección, pero iba a seguir vinculado al equipo, ya que en 2017, antes de arrancar su última temporada en activo, firmó un contrato para los próximos diez años. La vinculación expiraba a finales del siguiente curso.

Juan Carlos Navarro seguirá vinculado al Barça / Valentí Enrich

El nuevo cargo de Navarro en el Barça

Antes de que Xevi Pujol llegue este próximo lunes al club azulgrana para ser la nueva cara visible de la sección, el Barça ha detallado cuáles serán las funciones de 'La Bomba', una vez que deje su actual cargo. A través de un comunicado oficial, el club azulgrana ha anunciado que Navarro será, a partir de la próxima temporada, embajador de la sección y mentor de los jugadores jóvenes de las categorías inferiores.

Además, las dos partes han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato hasta 2029 (terminaba en 2027) difiriendo su salario de un año en tres. Una medida que permite cierta flexibilidad económica al club.

Mario Bruno Fernández, Juan Carlos Navarro y Xavi O'Callaghan, en el palco del Palau / Dani Barbeito

Sus últimas semanas en el club

Navarro lleva ya algunos meses al margen del trabajo relacionado con la confección de la plantilla para la próxima temporada. El peso de las operaciones ha recaído en Mario Bruno Fernández, director deportivo y Xavi O'Callaghan, director de deportes profesionales del club. El Barça y el propio Navarro han mantenido conversaciones durante las últimas semanas para definir qué sucedería con su futuro.

En 2019 y ya retirado de las pistas, fue nombrado secretario técnico del baloncesto formativo del Barça y, desde abril de 2021, coincidiendo con el primer triunfo electoral de Joan Laporta en su segunda etapa al frente de la entidad, ocupa el cargo de General Manager en sustitución de Nacho Rodríguez.

Juan Carlos Navarro, Mario Bruno Fernández y Xavi Pascual, durante un entrenamiento del Barça / Dani Barbeito

Una etapa complicada

Leyenda absoluta de la sección, y de largo, el mejor jugador histórico que ha vestido la camiseta azulgrana, los índices de popularidad del de Sant Feliu no pasan por el mejor momento. Navarro es uno de los grandes señalados por la deriva que ha tomado la sección estas últimas temporadas. Son tres campañas sin títulos, un cambio de rumbo fallido del proyecto verano tras verano, y algunas losas de un enorme peso y que costarán de levantar, como fueron la no renovación de Sarunas Jasikevicius al frente del equipo o la apuesta fallida por Willy Hernangómez, en una de las operaciones más ruinosas en la historia de la sección en esa relación calidad-precio.

Navarro es otra de las muchas salidas que se han producido en el primer equipo azulgrana este verano. Nueve jugadores (Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Juani Marcos, Myles Cale, Will Clyburn, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall) no siguen, y a esta lista se le añadirá dentro de poco un Tornike Shengelia que pagará su cláusula de libertad y seguirá su carrera en Dubai. Allí se reencontrará con Xavi Pascual, Íñigo Zorzano y Òscar Orellana, que también han hecho las maletas rumbo a Emiratos Árabes.