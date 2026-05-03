Un Barça ambicioso, centrado en la Liga Endesa

Conseguir el título de Liga Endesa es el gran objetivo que se ha marcado el Barça de Xavi Pascual después de quedar apeados de la Euroliga, conscientes que todavía queda un importante título en juego y lo van a luchar hasta el final a pesar de todas las dificultades que ha pasado el equipo a lo largo de la temporada.

El conjunto azulgrana lograba el pasado fin de semana una importante victoria ante el Baskonia (92-95) que le permitía superar al conjunto vitoriano y ocupar la cuarta plaza de la clasificación, la que da ventaja de pista en el arranque de los próximos play-offs.

Pascual quiere a su equipo totalmente metido en el torneo liguero, una opción importante de título que no pueden dejar pasar después de la decepción en la pasada Copa del Rey y recientemente en la Euroliga donde ni tan siquiera lograban meterse en los cuartos de final tras caer en el Play-In.

El equipo ya está centrado en la Liga Endesa y deben demostrarlo con un triunfo hoy en el Palau / FCB

Un mes de mayo decisivo

Ahora es momento de pensar en la Liga y por ello, hay que sumar victorias en este mes de mayo que le permitan asentarse y si es posible, mejorar la cuarta plaza actual. Y todo ello pasa por superar este mismo domingo al DreamLand Gran Canaria, que lucha por salir de la zona baja de la clasificación y llega en un momento de moral alta tras sus triunfos ante Bàsquet Girona y el más sorprendente, al imponerse en Málaga, al Unicaja.

Xavi Pascual mantiene al equipo 'enchufado', y con la ambición de luchar por la Liga Endesa / FCB

Sin el ex blaugrana Jaka Lakovic al frente del equipo, destituido por los malos resultados, los canarios llegan con el nuevo técnico, Nestor ‘Ché’ García dispuesto a sorprender a los blaugrana y además lo hacen con un jugador al que el Palau guarda un gran recuerdo como Chimezie Metu, lesionado de gravedad y que ha firmado por el conjunto canario hasta final de temporada para recuperar la forma y quizá volver a un ‘grande’ de Europa.

Los canarios tienen más jugadores con pasado culé como el más joven debutante con la camiseta blaugrana, Eric Vila, el estadounidense Mike Tobey, que también dejó un buen recuerdo en el Palau o Miquel Salvó, que no podrá actuar.

Recuperar sensaciones

Para el Barça, es una oportunidad de coger carrerilla de victorias en este tramo final de la temporada regular, y sumar ante el conjunto canario es básico para coger más confianza, y seguir aspirando a mejorar esa cuarta plaza a la que ya se han instalado (19-9) aunque con el mismo record que el Baskonia.

Pascual ha podido trabajar con tranquilidad esta semana y el equipo ha podido recuperarse físicamente en unas semanas muy intensas compaginando Euroliga y Liga Endesa, y ahora es momento de recuperar la intensidad, la garra y la ambición por una Liga Endesa que se ha convertido en el gran objetivo de la temporada y evitar un tercer año en blanco de títulos importantes.

“El equipo, con muchas ganas en el Palau”

El Barça se entrenó este sábado y volverá a hacerlo este domingo por la mañana de cara al encuentro de este domingo ante el DreamLand Gran Canaria. "El equipo está motivado y con ganas de Palau”, decía el base Juan Núñez, que empieza a ganar protagonismo a medida que coge la forma tras su larga ausencia.

“Jugamos contra un equipo con mucho talento y con energía renovada con el cambio de entrenador”, decía en declaraciones al club. “Han ganado los dos últimos partidos contra buenos equipos", ha dicho el jugador Juan Núñez, añadiendo que "nuestra afición nos apoya en los momentos buenos y también en buenos y para hacer un buen encuentro", aseguró.