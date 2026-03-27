El Barça, a por otra alegría en una nueva 'final' en Euroliga

Después de superar a Valencia Basket y a Anadolu Efes en los dos últimos partidos de Euroliga, el Barça busca esta tarde (20:30h CET) la tercera victoria consecutiva en Europa ante Estrella Roja, que llega a la capital catalana con el mismo balance de victorias y derrotas (19-14) que el conjunto azulgrana.

Se anticipa otra gran noche europea en el Palau en una nueva 'final' que afrontan Xavi Pascual y sus jugadores en esta recta final de temporada regular, en la que el Barça se medirá a rivales directos que se encuentran en la pelea por evitar el Play-In y lograr el billete directo para el playoff previo a la Final Four de Atenas.

El Barça buscará la tercera victoria seguida en Euroliga en la 'final' ante Estrella Roja / Valentí Enrich

A por la segunda victoria de la semana

Tras la alegría del pasado martes ante el equipo de Pablo Laso, Pascual y sus hombres buscarán regalarle el segundo triunfo de la semana a su afición. Delante, un Estrella Roja que jugó el miércoles y venció a Baskonia en el Buesa Arena por 100-108 en un encuentro que se decantó en la prórroga. En un momento de la temporada en el que las fuerzas empiezan a estar al límite, ese desgaste adicional en la plantilla de Sasa Obradovic puede ser un factor a tener en cuenta.

"Es una final. Sin duda es un partido clave para lo que resta de temporada. Todo son finales, evidentemente ganando o perdiendo no estará nada hecho, pero sí es muy importante. De cinco partidos tenemos tres en casa y tenemos que aprovecharlo. Es mejor que sea en Barcelona y no en Belgrado. Esperamos un Palau lleno y que nos lleve a hacer un buen partido", comentó Pascual en la previa.

Xavi Pascual, en el partido ante Efes / Valentí Enrich

El Barça tendrá delante a un Estrella Roja que ha vivido una temporada de altibajos, pero que llega a estas últimas semanas de fase regular en un buen momento. No hay que olvidar que Ioannis Sfairopoulos arrancó la temporada dirigiendo al equipo de Belgrado, pero pocas semanas después del inicio de curso, con una plantilla diseñada por y para él, fue cesado. La apuesta por Obradovic (Sasa) ha sido positiva, y Estrella Roja lucha por ser uno de los ocho equipos que peleen por una plaza para la final a cuatro.

La plantilla de Estrella Roja, sobrada de talento

La plantilla del equipo serbio cuenta con un número de rostros importantes para el aficionado azulgrana. De entrada, un Nikola Kalinic que vistió la camiseta del Barça entre 2022 y 2024 y que es uno de los líderes dentro y fuera de pista. Además, también hay perfiles como los de Chima Okeke y Semi Ojeleye, que pudieron llegar a la sección veranos atrás. El Barça tendrá que prestar especial atención a Jared Butler (13,8) y a Jordan Nwora (17,2), que son dos de las principales referencias ofensivas del conjunto de Obradovic. De hecho, un triple del primero forzó la prórroga ante Baskonia.

Chima Moneke es una de las grandes referencias de Estrella Roja / Twitter: @kkcrvenazvezda

Se espera un Palau de las grandes ocasiones, con un partido cuya venta de entradas está limitada a los socios y socias del club. El Barça ha conseguido subsanar problemas de temporadas anteriores, con afición visitante mezclada en la grada, y los hinchas de Estrella Roja que estén en el Palau ocuparán la zona visitante.

El Barça se impuso en el partido de la primera vuelta por 79-89, pero la victoria sería prácticamente doble por la trascendencia del rival, y porque tras el duelo ante los serbios, tan solo quedarán cuatro jornadas antes del final de la fase regular.