El Barça se agarra al Palau para volverse a adelantar en la final de la Liga Endesa

La última semana de baloncesto de la temporada arranca a lo grande. Este lunes, a partir de las 20h (CEST), Barça y Valencia Basket se citan en el Palau Blaugrana en el tercer partido de las finales de la Liga Endesa. Después del 1-1 cosechado en el Roig Arena, Xavi Pascual y sus jugadores cuentan con el factor pista, ya que los dos siguientes encuentros de la eliminatoria se disputarán en el feudo culé.

Final empatada

El Barça se ganó contar con dos partidos ante su parroquia después de haber asaltado la pista taronja en el primer encuentro de la serie por un épico y ajustado 112-113. Tanto Pascual como sus jugadores deberán repetir muchas de las virtudes ofrecidas en aquel partido, ya que del segundo, tras el doloroso revolcón por 102-75, poco hay que rescatar.

Los amplios tanteos en anotación logrados por el conjunto de Pedro Martínez indican que en defensa hay margen de mejora, pero que el Barça deberá recuperar su mejor puntería para llegar con opciones de victoria al tramo final. Fueron 19 triples, los anotados por los azulgranas en el primer encuentro, y aquel récord histórico de aciertos exteriores sirvió para llevarse la primera batalla por tan solo un punto. En el segundo, vivieron una noche aciaga desde el 6,75 (4/21), y aquello acabó dictando sentencia.

Barça y Valencia Basket se enfrentan en la final de la Liga Endesa / EFE

Es obvio que a las alturas en las que se encuentra la temporada, el ritmo vertiginoso del que nunca parece agotarse Valencia Basket, es, de lejos, el que peor le va al Barça. Pero los azulgranas deberán igualar la batalla física, algo que tuvieron bastante controlado en el primer partido, pero en el que se vieron superados de manera clara en el segundo: la pugna por el rebote fue taronja (42-34).

El Palau, el sexto jugador

Ahora bien, a dónde a veces no puedan llegar las piernas, tocará que el Palau actúe como el sexto jugador bajo las órdenes de Pascual. Después de años de desencantos y de una irregularidad que viene pasando factura en la sección, el público culé tiene por delante dos partidos en los que el Barça puede ganar el título ante ellos. El ambiente en el Roig Arena durante los dos primeros partidos no fue sencillo, pero ni mucho menos se puede comparar al que se vive en el viejo Palau en las grandes noches de gloria. La de este lunes apunta a ser una de ellas.

El Palau debe ser clave para que el Barça logre el segundo punto de la final de la Liga Endesa / Dani Barbeito

El discurso, tanto de Pascual como de los jugadores, ha incidido mucho en minimizar la imagen de la derrota en el segundo partido de la serie, y valorar el hecho de haberle arrebatado el factor cancha al conjunto taronja. De hecho, otra lectura que se puede hacer en la previa del tercer asalto radica en el orden de los partidos: si tras un primer tropiezo importante, el Barça volviese al Palau con la épica victoria registrada en el encuentro inicial, las sensaciones serían muy distintas.

'Lapro' y Montero, los nombres de la final

El Barça se agarra al Palau, pero también a un Nico Laprovittola que está siendo el gran nombre de esta final en clave azulgrana. El argentino vuelve a brillar tal y como ha hecho a lo largo de su carrera, y lo cierto es que Pedro Martínez y sus jugadores no están dando con la tecla para detenerlo. Algo similar a lo que le sucede al equipo culé con Jean Montero, que antes de marcharse al Olympiacos la próxima temporada, quiere despedirse de Valencia con una ACB.

Jean Montero y Pedro Martínez / EFE

El exterior dominicano está en 21,5 puntos por partido en las finales, siendo muy regular en la anotación y también en los momentos en los que el balón más quema. Pero el Barça es consciente de que Valencia no es únicamente Montero, y que tocará hacer un gran esfuerzo para sumar la segunda victoria de la final. Todo ello en un Palau que volverá a no fallar para estar al lado del equipo y sacar el triunfo como sea.