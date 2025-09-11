El Barça afronta este viernes su segundo amistoso de pretemporada

Tras una semana de entrenamientos en el Palau después de completar el stage de Encamp, el Barça afronta este viernes el segundo amistoso de pretemporada y se medirá a un renovado Bàsquet Girona, en el Trofeu de Platja d’Aro (20.30 h.)

Será la segunda ocasión en ver en acción al equipo de Joan Peñarroya después de su primer amistoso de preparación que disputó en Encamp ante el París basketball y que cayó del lado blaugrana por un solo punto (91-90).

Fue una primera oportunidad de ver en acción a Nicolás Laprovittola, que después de 10 meses inactivo a causa de su grave lesión, volvió a ofrecer su imagen solvente desde el triple y dispuesto a recuperar los galones en el equipo.

Parra y Willy son las novedades del equipo para Platja d'Aro tras su regreso del Eurobasket / FCB

Primeros minutos de los nuevos

Además de ‘Lapro’ también vivieron sus primeros minutos los estadounidenses Cayle Miles, Miles Norris, Will Clyburn, y el base argentino, Juani Marcos, además de los jóvenes Sayon Keita, Boumtje Boumtje y también Kusturica.

Miles Norris, en el primer encuentro de pretemporada en Encamp / FCB

Para el duelo de este viernes en Platja d’Aro ante el cuadro gerundese, la novedad será la presencia de los internacionales españoles, Willy Hernangómez y Joel Parra, que ya han trabajado con normalidad esta semana.

No así Darío Brizuela que regresó del Eurobasket con molestias en el isquiotibial y sigue un tratamiento de recuperación, pero no llega a tiempo para el encuentro de este viernes. Tampoco parece que lo vaya a disputar el checo Jan Vesely, que también se recupera de sus problemas y podría estar a punto para lel siguiente compromiso. Tampoco estará en el amistoso Kevin Punter debido a un compromiso con la Euroliga

Una delegación del equipo de basket acudió a la celebración de la Diada / FCB

De los jugadores de la primera plantilla, solo queda por aterrizar uno de los nuevos fichajes, el georgiano Tornike Shengelia, que alcanzó los cuartos de final del Eurobasket, aunque se vio apeado de las semifinales ante Finlandia. Se le espera para este domingo y se incorpore definitivamente al equipo.