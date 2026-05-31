El Barça afronta hoy una final en el Palau ante el Valencia Basket

Tras una temporada regular convulsa para el Barça de Joan Peñarroya primero y Xavi Pascual después, el conjunto azulgrana se juega la vida pensando en los play-off en el último encuentro de la Liga Endesa, y con la visita al Palau de un Valencia Basket que también se juega mucho en el envite que pondrá el broche final a una lar.

Ambos equipos necesitan la victoria para ganarse un puesto entre los cuatro primeros y que les permitirá abrir la serie de cuartos de final en los play-offs con la ventaja de pista. En el caso azulgrana, las cuentas son fáciles. La victoria del UCAM Murcia ante el Hiopos Lleida le dejaba ya sin opciones de ser segundos por lo que la mejor posición para los blaugrana será la tercera, aunque solo en caso de imponerse al Valencia Basket.

En caso de derrota, los de Xavi Pascual caerán a una dolorosa quinta plaza y abrirían los play-offs como visitante en la pista del UCAM Murcia. Con una victoria ante el cuadro de Pedro Martínez, todo cambia ya que arrancarán los play-offs en el Palau y con el ASISA Joventut como rival en la primera eliminatoria por el título.

Pascual quiere sumar la séptima victoria seguida, en un gran momento del Barça / FCB

El Valencia quiere la victoria

Para el Valencia Basket, los números también son bastante claros. Si se imponen en el Palau, acabarán en la segunda posición de la Liga Endesa, con ventaja de pista, mientras en caso de derrota, caerían al quinto puesto.

El Barça tiene una gran oportunidad de empezar con el Palau a su lado en la lucha por el título, aunque primero tienen que imponerse a un complicado Valencia Basket, que saldrá a la pista igual de tensionado que los blaugrana, conscientes de lo que se juegan.

Por ello, espera esta tarde un duelo intenso en el Palau, con la afición del Barça que debe empujar al equiop de Pascual para llevarse un triunfo importante, el que sería el séptimo consecutivo, en una de las mejores rachas de la temporada, solo superada por una de 10 victorias consecutivas que hizo a los azulgrana soñar con todo tras la llegada de Xavi Pascual.

El Barça, en un momento dulce

La mejor noticia para los blaugrana que llega al duelo en un momento dulce de juego y de moral, donde las noticias sobre la salida de Pascual parece que no han afectado al grupo y está plenamente concentrado en luchar por el título.

Shengelia, un jugador importante para este Barça que quiere un triunfo ante el Valencia antes de llegar a los play-offs / FCB

En el capítulo de refuerzos, el equipo ha recuperado a dos jugadores clave y veteranos que saben lo que se juega en los play-offs como Nico Laprovittola y Jan Vesely, mientras que Will Clyburn sigue su proceso de recuperación de sus problemas cardíacos.

La duda es Youssoupha Fall, que se torció el tobillo ante el MoraBanc Andorra y este mismo sábado se valorará en el último entrenamiento si está en condiciones de jugar este partido que puede marcar los play-offs del Barça y sus opciones de cerrar la temporada con un título importante en el adiós de Xavi Pascual.