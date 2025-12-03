El Barça afronta un diciembre frenético para crecer como equipo

El Barça afronta un mes de diciembre cargado de competición y que deberá marcar el camino ascendente que ha mostrado el equipo en los últimos encuentros con la llegada de Xavi Pascual al banquillo blaugrana.

Y es que el técnico de Gavà afronta una auténtica odisea de partidos, cuatro de la Liga Endesa y otros seis de Euroliga antes de cerrar el 2025 en solo 25 días y que servirá de referencia para este Barça y sus opciones de luchar por los títulos con la llegada de un esperanzador 2026.

Cinco de esos encuentros será en el Palau Blaugrana, donde el equipo debe volver a consolidarse y conseguir que el recinto del Barça sea inexpugnable, algo que ha resultado decisivo cuando al equipo ha luchado por los títulos.

El técnico confía en toda la plantilla y espera la mejor versión de todos sus jugadores para sumar victorias en diciembre / FCB

Estrella Roja y Andorra, esta semana

El primer partido de diciembre en casa será contra el MoraBanc Andorra, este domingo, a las 17.00 horas con el objetivo de conseguir la victoria para seguir en la lucha por estar en la próxima edición de la Copa. Antes de recibir a los andorranos, viajan a la pista del Estrella Roja donde triunfar no se antoja nada fácil.

La semana siguiente, el rival en el Palau será el Olympiacos (12) mientras el domingo, 14 les espera un complicado duelo en el Nou Congost ante el BAXI Manresa (19.00). Una semana después llega doble enfrentamiento europeo, con la visita al Paris Basketball (16) para recibir al Baskonia el viernes 19, que no está pasando por un buen momento en Europa.

Una semana que cerrarán con un encuentro complicado de Liga Endesa, con la visita al Palau del Joventut de Ricky Rubio el domingo 21, en una gran temporada de los verdinegros con el base de El Masnou al frente.

Visita al campeón de Europa

A diciembre aún le quedarán tres partidos más. Antes de Navidad, el martes, 23, visita al campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe de Jasikevicius mientras que el domingo, 28 desplazamiento a Bilbao para enfrentarse al cuadro vasco, y cerrar el 2025 ante el AS Mónaco en el Palau, el 30 de diciembre.

Un mes de locura, en el que el objetivo es sumar el máximo número de victorias para empezar el 2026 con fuerza y convencidos que este equipo puede luchar por todos los títulos, empezando por el primero, la Copa Endesa, de febrero, en Valencia.