El Barça activa la vía norteamericana

El Barça ha cambiado casi por completo su plantilla este verano. El club ha realizado once fichajes para iniciar una nueva etapa con Aleksander Sekulic en el banquillo y más de la mitad de ellos tienen algo en común: nacieron en Estados Unidos.

Justin Robinson, Umoja Gibson, Stanley Umude, Tyrese Martin, Justin Minaya y Josh Nebo son los seis jugadores que han llegado este verano con ese origen. La presencia norteamericana es todavía mayor si se tiene en cuenta a Kevin Punter. El escolta nació en Nueva York y eleva a siete el número de jugadores nacidos en Estados Unidos que tiene actualmente el Barça.

El Barça, en construcción y por el buen camino / FCB

Un récord en el Barça

Nunca antes el Barcelona había tenido tantos jugadores nacidos en Estados Unidos en una misma plantilla. En los últimos años hubo varias temporadas con una presencia importante, pero sin llegar a los números de esta campaña. En la 2019/20 coincidieron Brandon Davies, Cory Higgins, Kyle Kuric y Malcolm Delaney. El Barça volvió a tener cuatro en la 2021/22, con Davies, Higgins, Kuric y Nigel Hayes. Más recientemente, en la 2024/25 estuvieron Punter, Justin Anderson, Jabari Parker y Chimezie Metu, nacido en Los Ángeles pese a ser internacional con Nigeria. La pasada temporada también fueron cuatro, con Punter, Myles Cale, Miles Norris y Will Clyburn.

Cory Higgins, uno de los estadounidenses que han vestido la camiseta del Barça en los últimos años / Valentí Enrich

La cifra de este curso se dispara hasta los siete, aunque eso no significa que todos ocupen plaza de extracomunitario. De hecho, solo Robinson y Martin lo hacen en la Liga Endesa. Punter cuenta con pasaporte serbio, Gibson con el búlgaro y Nebo con el esloveno. Umude es internacional con Nigeria, mientras que Minaya juega con la selección de República Dominicana.

Esta situación ha permitido al Barça incorporar a varios jugadores nacidos en Estados Unidos sin tener problemas con las plazas de extracomunitario. Además, algunos de ellos llegan con un largo recorrido fuera de su país. Robinson, Gibson y Nebo ya tienen experiencia en el baloncesto europeo, mientras que Martin, Umude y Minaya han pasado buena parte de los últimos años en Estados Unidos.

Primeras pistas en Andorra

El primer partido de pretemporada permitió ver a buena parte de ellos en acción. El Barça se impuso al MoraBanc Andorra por 96-101 después de una prórroga y los seis fichajes nacidos en Estados Unidos participaron en la victoria.

Entre todos anotaron 52 de los 101 puntos del Barça. Tyrese Martin terminó con 16 y fue el máximo anotador azulgrana. Stanley Umude aportó otros 14 y Josh Nebo se fue hasta los nueve. Gibson anotó seis, Robinson cuatro y Minaya tres.

Tyrese Martin dejó buenas sensaciones / FCB

Algunos también tuvieron peso en los minutos decisivos. Gibson comenzó la prórroga con dos recuperaciones que acabaron en dos bandejas, dando al Barça una pequeña ventaja que terminaría siendo importante. Umude también apareció en ese tramo con un 2+1 que colocó el 94-99.

No deja de ser el primer partido de preparación y el Barça todavía está dando sus primeros pasos con Sekulic. Con una plantilla tan renovada, el técnico necesitará tiempo para encontrar la mejor versión del equipo. En Andorra, sin embargo, varios de los fichajes ya empezaron a enseñar lo que pueden aportar.

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La presencia de jugadores nacidos en Estados Unidos será una de las particularidades de este nuevo Barça. Seis han llegado este mismo verano y son siete si se añade a Punter. Una cifra que refleja hasta qué punto el club ha apostado por la vía norteamericana para construir su nuevo proyecto.