El Barça activa la 'Operación Blindaje' de Joel Parra

En las últimas horas, la preocupación por una posible salida de Joel Parra del Barça se había instalado en las oficinas del club azulgrana. Uno de los grandes activos de la sección, y uno de los jugadores con mayor peso en el vestuario, despertaba el interés de equipos como Valencia Basket y Fenerbahçe, en una información adelantada por la web 'Encestando'.

Tanto el cuadro taronja como el equipo de Sarunas Jasikevicius, estaban en disposición de pagar la cláusula de liberación de Parra, cercana al millón de euros, para hacerse con los servicios de uno de los mejores jugadores del baloncesto español. Valencia, necesitado de cupos tras las salidas de Isaac Nogués, Xabi López-Arostegui, Jaime Pradilla y Sergio De Larrea, o el 'Fener', una vez perdido a Tarik Biberovic rumbo a la NBA, podían ser escenarios más que reales para el '44' azulgrana.

Joel Parra, jugador del Barça de basket / Dani Barbeito

Empieza a aclararse la situación en el banquillo azulgrana

Además, la situación de incertidumbre que vive la sección, sin todavía tener entrenador cerrado, y con únicamente cinco jugadores en plantilla, tampoco era la más optimista. Todo parece ir despejándose poco a poco, tras el acelerón del Barça por Aleksander Sekulic, que apunta a convertirse en el nuevo entrenador del equipo la próxima temporada. El esloveno es una opción que genera consenso dentro del club, que sería bien recibida por parte de la afición azulgrana, y que sería la alternativa a un Paolo Galbiati por el que Baskonia no está dispuesto a ceder en la alta tarifa por su salida.

Volviendo a Parra, el periodista Ernest Macià informó en las últimas horas que el jugador, lejos de esa posible salida del Barça, está dispuesto a seguir en la disciplina azulgrana con una ampliación de contrato y una subida de su cláusula de salida.

Joel Parra, durante el primer partido de la final de la Liga Endesa ante el Valencia Basket / ACB Photo - David Grau

El Barça centra sus esfuerzos en blindar a Parra

'SPORT' puede confirmar dicha información, además de asegurar que la continuidad de Joel Parra se ha convertido en una de las grandes prioridades para el Barça y su secretaría técnica. El club azulgrana no ve un futuro sin él, valorando sus prestaciones tanto en la pista, donde es un jugador que jamás se esconde en los momentos en los que el balón quema, así como fuera de ella. Parra es una de las voces con mayor peso en el vestuario pese a tener solo 26 años, y en el corto plazo todavía debe ganar más galones en ese sentido. Con las salidas de Tomas Satoransky y Nico Laprovittola, Parra apunta a ser el capitán del equipo el próximo curso.

Ante esta situación, 'SPORT' confirma que el Barça está muy interesado en ofrecerle un nuevo contrato al Barça. Una nueva vinculación que alargue su continuidad más allá del 2028, año que tiene firmado hasta el momento, y que le permita mejorar sus actuales condiciones, así como subir esa cláusula de salida, un 'caramelo' para los principales equipos del viejo continente a día de hoy.

Joel Parra, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Esta última temporada, Parra ha promediado 8,5 puntos y 4,2 rebotes por partido en la Liga Endesa, mientras que en la Euroliga sus registros han sido de 5,6 tantos y 3,4 capturas por duelo.

Quedará por ver cómo avanza la situación, pero la continuidad de Joel Parra en el Barça en forma de renovación sería una excelente noticia para todas las partes, así como una alegría para la parroquia azulgrana, necesitada de buenas noticias ante toda la incertidumbre que rodea a la sección estas últimas semanas.