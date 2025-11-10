El Barça acelera para fichar a Xavi Pascual

Horas de trabajo, reuniones y mucho movimiento en el seno del Barça de basket. Tras confirmarse la destitución de Joan Peñarroya al frente del equipo, la cúpula del conjunto azulgrana trabaja a destajo para cerrar el sustituto del técnico egarense. Hay cierta urgencia marcada por un calendario asfixiante que vuelve a contar esta semana con doble jornada de Euroliga ante el Bayern en Múnich (12/11 20:30h CET) y la Virtus Bolonia en el Palau (14/11 20:30h CET), y un exigente partido de Liga Endesa el domingo 16 ante Baskonia (19h CET) también en casa.

El nombre de Xavi Pascual viene sonando con fuerza, no solo en las últimas horas, sino también en los últimos veranos. De hecho, su llegada estuvo próxima en 2024, pero finalmente el club se decantó por la llegada de Peñarroya. Ahora, el Barça tiene claro que es el momento para que Pascual regrese al Palau, y pese a que no es la única opción que el club contempla, el objetivo prioritario es cerrar el regreso del técnico de Gavá a la disciplina azulgrana.

Joan Peñarroya y Xavi Pascual, en una foto de archivo / ACB Photo - David Grau

Las prioridades de Pascual

Las dos partes ya vienen hablando en las últimas horas para tratar de acercar posturas, y este lunes se debe producir una reunión que apunta a ser definitiva para dejar el acuerdo prácticamente cerrado. El caché de Pascual es mayor al de Roger Grimau o al del propio Peñarroya, pero tras su etapa en el Zenit de San Petersburgo, en el que contaba con un importante salario, las prioridades del técnico catalán pasan por poder contar con un proyecto estable en el que tenga poder de decisión, aunque algunas decisiones puedan ser sensibles con relación a la plantilla.

Un grupo que no le desagrada a Pascual y al que considera que se le puede sacar mayor rendimiento respecto a lo que se ha visto en este inicio de curso. Y desde luego, con un margen de mejora muy amplio en cuanto a las prestaciones defensivas, la gran debilidad del Barça de Peñarroya, y un apartado que Pascual nunca ha descuidado a lo largo de su trayectoria.

Xavi Pascual y Tomas Satoransky, en el Unicaja - Barça de esta temporada en Liga Endesa / ACB Photo - Mariano Pozo

Voluntad de cerrar el acuerdo lo antes posible

Son horas de negociación, pero la voluntad de ambas partes pasa por llegar a un acuerdo lo antes posible. El Barça sabe que el calendario no espera con la 'asfixiante' cantidad de partidos que se viven en la Euroliga, mientras que Pascual es consciente de que hay mucha faena por delante, y que cuanto antes se ponga a ello, mucho mejor. Òscar Orellana, técnico asistente de Joan Peñarroya, se hará cargo del equipo en los entrenamientos iniciales de esta semana y dirigirá al Barça en el partido de Euroliga ante el Bayern.

A partir de ahí, y si la contratación de Pascual se concreta pronto, no se debe descartar un posible escenario en el que el técnico de Gavá ya esté en el banquillo del Palau el próximo viernes para enfrentarse a la Virtus. Curiosamente, el equipo italiano está dirigido por Dusko Ivanovic, técnico al que Pascual relevó en su primera etapa al frente del equipo azulgrana.

Dusko Ivanovic y Xavi Pascual coincidieron en el Barça hace casi dos décadas / SPORT - Josep Maria Arolas

Exitosa primera etapa de Pascual en el Barça

Pascual volvería a hacerse cargo de un equipo al que dirigió entre 2008 y 2016 con el que logró ganar cuatro ACB (2009, 2011, 2012 y 2014), tres Copas del Rey (2010, 2011 y 2013), cuatro Supercopas (2009, 2010, 2011 y 2015), y la especial y deseada segunda Euroliga en la historia de la sección, lograda en 2010 en París.

Por lo tanto, horas de expectación en las que se deben ir sucediendo los acontecimientos y esperar decisiones. Pero el Barça apuesta firmemente por el regreso al club de Xavi Pascual, y la voluntad que existe es que la operación se pueda concretar lo antes posible.