El Barça acaba con la Virtus y reactiva al Palau con un último cuarto excelso

El Barça sigue alargando su buen momento en la Euroliga. El conjunto azulgrana se apuntó el segundo triunfo continental de la semana, el séptimo de la temporada, tras batir a la Virtus Bolonia por 88-81. Los de Óscar Orellana lograron romper la igualdad del choque con un último cuarto para el recuerdo, demostrando garra y competitividad en cada acción, logrando 'reconciliarse' con un Palau que disfrutó y enloqueció con el esfuerzo de sus jugadores. Kevin Punter, con 17 puntos, fue el máximo anotador del conjunto catalán.

No fue excesivamente brillante el arranque de duelo, con un intercambio de golpes que no permitía colocar distancias significativas en el marcador. Un triple de Kevin Punter, que volvería a ser protagonista al final del segundo cuarto con esa misma acción, rompía un parcial de 2-9.

Vuelta a las andadas en defensa

La Virtus castigaba en el rebote ofensivo ante un Barça excesivamente permisivo atrás. Eso sí, en ataque la pólvora no fallaba, y un triple de Nico Laprovittola permitía al conjunto catalán cerrar el primer cuarto con una ventaja mínima (20-19). Se notaba el cansancio tras el partido en Múnich 48 horas antes, pero más allá de la fatiga obvia, hay cosas que siguen sin cambiar y con las que Xavi Pascual tiene mucho trabajo por delante.

Tomas Satoransky, ante Carsen Edwards en el Barça-Virtus / Dani Barbeito

La defensa de los interiores en la primera parte fue de broma. No hubo noticias de Willy Hernangómez, si bien es cierto que el pívot azulgrana se hacía fuerte en la pintura rival para sumar algún 2+1. Orellana tuvo que parar el partido para tratar de frenar a un Carsen Edwards que empezaba a entrar en ebullición (33-38), y pese a que el Barça no lograba contener a un inspirado Karim Jallow (10 puntos en la primera mitad), los locales se enchufaron, de nuevo, gracias al acierto exterior.

Triple mágico de Punter

Fue Punter quien se apuntó dos triples consecutivos. El segundo, desde el medio del campo sobre la bocina final que hizo enloquecer al Palau. El neoyorquino anotó una de esas canastas por las que vale la pena pagar una entrada y buscó la complicidad con su afición. Ya llovía menos con el 45-43 con el que ambos equipos se marcharon a vestuarios.

Tal y como ocurrió al inicio del partido, el arranque del tercer cuarto fue un intercambio de golpes, tanto de canastas, como de 'mandobles'. Aparecía Will Clyburn en ataque, y 'Toko' Shengelia se llevaba un 'trompazo' en la cara. Un guerrero una vez más el georgiano, que nunca rehúye ningún esfuerzo (57-53).

Atasco ofensivo del Barça

El ataque azulgrana se empezaba a gripar, mientras que Matt Morgan comenzaba a ver el aro como una piscina. Siete puntos consecutivos llevaron su firma, algo que le permitió a la Virtus entrar con ventaja al último asalto (61-67). Un parcial en el cuarto de 16-24 que obligaba al Barça a salir a por todas desde el inicio de periodo. Y así fue

Tornike Shengelia se reencontró con sus excompañeros de la Virtus / Dani Barbeito

Darío Brizuela, con un triple, y Joel Parra, con otros dos aciertos consecuvitos desde el 6,75, situaron a los suyos por delante de nuevo en el marcador (70-69). 'Explotó' el alero catalán con el segundo triple, con ese lanzamiento de toda la vida desde la esquina.

De matrícula de honor

Fueron minutos de excitación azulgrana. No paraba de robar balones el conjunto de Orellana, cada pérdida de la Virtus se celebraba como un triple tanto por los jugadores como por el público. Y no era para menos. El Barça estaba arrasando a los italianos, dejándoselo absolutamente todo en pista. Poco a poco, el conjunto azulgrana iba abriendo brecha en el marcador con un parcial de 16-0 culminado por un triple frontal de Satoransky (77-69).

Los italianos únicamente habían anotado la canasta con la que abrieron el cuarto, pero no le perdieron la cara al choque gracias al acierto desde la personal de Morgan (80-76). Y casi como ocurrió en Belgrado, Clyburn se había dejado un truco de magia final, con un triple a ocho metros que dejó herida de muerte a la Virtus. El Barça, a falta de 51 segundos, lo tenía prácticamente hecho (86-80). Finalmente, 88-81 y 2/2 para un Orellana que buscará el 'triplete' de victorias este domingo ante Baskonia.