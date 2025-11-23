El Barça se abona a la defensa en la primera victoria de Pascual

Xavi Pascual se apuntó su primera victoria con el Barça tras su regreso al club, después de una excelente versión defensiva de sus jugadores en el Gran Canaria Arena. El conjunto catalán se impuso al Dreamland por 61-72 en una tarde en la que ya se vio la mano del nuevo técnico azulgrana en el desempeño defensivo de sus hombres, que no encajaron 18 o más puntos en ninguno de los cuatro periodos.

Dreamland Gran Canaria - Barça (baloncesto, ACB), 23/11/2025 LIGA ENDESA GCA 61 72 FCB Alineaciones DREAMLAND GRAN CANARIA, 61 (17+12+17+15): Albicy (2), Wong (7), Brussino (5), Labeyrie (6) y Tobey (16) -quinteto titular-; Maniema (-), Angola (7), Salvó (2), Samar (3), Pelos (5) y Kuath (8) BARÇA, 72 (14+18+14+26): Punter (13), Shengelia (14), Laprovittola (14), Vesely (8) y Clyburn (8), -quinteto titular-; Marcos (-), Cale (6), Brizuela (-), Satoransky (1), Hernangómez (2) y Parra (6)

Tornike Shengelia, con 14 puntos y seis rebotes, y Nico Laprovittola, también con 14 tantos y un inmaculado 4/4 desde el triple, lideraron la anotación azulgrana, mientras que en el equipo de Jaka Lakovic, el exazulgrana Mike Tobey firmó una gran actuación rozando las dobles figuras (16-9).

No fue la mejor puesta en escena, la protagonizada por el Barça en el Gran Canaria Arena. Porcentajes bajos, un rosco en el tiro libre (0/4) durante el primer cuarto, y cuatro pérdidas que contrastaban con lo visto en los últimos encuentros. Braian Angola colocó desde el triple un +5 para los locales (13-8), pero el Barça se rehizo para cerrar el primer acto solo tres puntos por debajo en el marcador (17-14).

Gran reacción azulgrana

Las prestaciones defensivas del equipo siguen creciendo, aunque hay todavía trabajo por delante. Los de Xavi Pascual se apuntaron un 0-8 de salida en el segundo periodo, con dos triples de Myles Cale y Nico Laprovittola que obligaron a Jaka Lakovic a detener el encuentro (17-22). El nuevo técnico azulgrana agitaba al equipo moviendo constantemente el quinteto.

Myles Cale, en el partido que el Barça disputó en Gran Canaria / ACB Photo - Miguel Henríquez

Solo 12 puntos encajados en el segundo cuarto

Subió filas el Barça detrás, encajando únicamente 12 puntos en el cuarto. Lamentaba Pascual la defensa en los últimos segundos de posesión, instantes en los que el 'Granca' encontraba anotación, y ese 29-32 al descanso quizás se quedó algo corto tras la diferencia de ambos equipos en el periodo. El Barça estaba sosteniendo bien a Isaiah Wong, la estrella de los insulares que se marchó a vestuario con tan solo cuatro tantos. En cambio, el exazulgrana Mike Tobey estaba castigando a los interiores azulgranas, con siete puntos en algo menos de 10 minutos.

Quedaba por ver si el ritmo del partido, algo sostenido en la primera mitad, iba a aumentar en la segunda. No hubo novedades en el tercer cuarto, tal y como indica el tanteo (17-14). La producción ofensiva del Barça estaba experimentando muchísimos problemas, y pese a que Will Clyburn y 'Lapro' se apuntaron los primeros aciertos de los azulgranas, Gran Canaria reaccionó con un parcial de 8-0 para recuperar la iniciativa en el electrónico (39-36). Tobey seguía castigando la indolente defensa de Willy Hernangómez, y no tardó Pascual en meter en pista de nuevo a Vesely.

Mike Tobey cuajó un gran partido ante su exequipo / ACB Photo - Miguel Henríquez

Todo por decidir en el último cuarto

Joel Parra, con una gran canasta bajo aros, situó de nuevo al cuadro catalán por delante, pero un tiro libre del expívot azulgrana hizo que se entrase al asalto final con la batalla equilibrada a 46 puntos. Tornike Shengelia, que nunca se esconde (es importante remarcarlo), arrancó como un tiro el cuarto, y tras dos acciones suyas, y un triple de un inspirado Laprovittola desde el 6,75, situaron al Barça +6 (48-54), obligando a Lakovic a detener el encuentro.

El argentino, asumiendo la batuta del equipo, vivió una gran tarde en el Gran Canaria Arena, y con su cuarto acierto desde el triple en cuatro intentos, empezaba a poner tierra de por medio: el Barça mandaba por siete (52-59) a falta de cuatro minutos para el final. Seguían sin llegar las canastas de ambos equipos, y Clyburn dedició aparecer con dos acciones consecutivas para dejar el partido prácticamente visto para sentencia antes de entrar en el último minuto (56-65).

Xavi Pascual charla con Kevin Punter durante el partido ante el Gran Canaria / EFE

Victoria y ya son séptimos en la ACB

El Barça tenía el triunfo más que encarrilado, y después de un triple de Punter, la victoria regresó a la capital catalana por 61-72. Los azulgranas equilibran a cuatro el balance de victorias y derrotas, y ya son séptimos en la tabla clasificatoria. El próximo miércoles (20:30h CET), el reencuentro esperado con el Palau en el partido de Euroliga ante Asvel.