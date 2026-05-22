Barça - Next Gen Team 3SSB: a qué hora y dónde ver la Next Gen Euroliga de baloncesto 2025/26 gratis por TV y en directo

El Barça se enfrenta al Next Gen Team 3SSB se dan cita en el Sunel Arena de Atenas este sábado 23 de mayo para enfrentarse en el tercer y último partido de la fase de grupos de la NextGen Euroliga 2025/26. Los azulgranas afrontan el partido con la intención de sellar el billete hacia la gran final, dónde podría medir sus fuerzas ante el Real Madrid.

Con un gran Joaquim Boumtje-Boumtje a los mandos, el Barça volvió a protagonizar una victoria aplastante en la fase de grupos, esta vez ante el Zalgiris Kaunas. Esta victoria, sumada a la de la primera jornada frente al Estrella Roja, dejan muy encarrilada la clasificación de los azulgranas a la gran final, aunque todo se decidirá en el último partidos.

El último rival del Barça en la fase de grupos de la NextGen Euroliga será el Next Gen Team 3SSB, que viene de imponerse en los dos partidos anteriores. El ganador del choque terminará su andadura en la fase de grupos en lo más alto de la clasificación, lo que le otorgará uno de los dos billetes en juego hacia el partido por el título.

¿A qué hora juega el Barça contra el Next Gen Team 3SSB en la NextGen Euroliga?

El partido entre Barça y Next Gen Team 3SSB, correspondiente a la tercera jornada de la NextGen Euroliga, se disputará este viernes 22 de mayo a las 15:45 horas (CEST).

¿Dónde ver la NextGen Euroliga 2025/26 gratis por TV y en directo?

En España, el partido de la NextGen Euroliga 2025/26 entre Barça y Next Gen Team 3SSB se podrá ver gratis por TV a través de Euroliga TV, canal de la competición que sólo requiere registro para poder seguir todos los enfrentamientos de forma gratuita.

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Otra opción alternativa es la propia web de la NextGen Euroliga, que retransmite en directo todos los partidos de la competición.