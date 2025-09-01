El Barça 25/26 se pone en marcha entre la ilusión y alguna ausencia

El Barça 25/26 ya está en marcha. Tras las revisiones médicas que se llevaron a cabo a finales de la semana pasada, Joan Peñarroya dirigió ya el primer entrenamiento del grupo, en su segundo año al cargo del equipo.

El entrenador egarense y su staff, al que se ha incorporado Albert Oliver en sustitución de Víctor Sada, dirigieron una sesión en la que el equipo combinó trabajo en el gimnasio, pero también sobre la pista del pabellón de la Ciutat Esportiva.

Los jugadores presentes del primer equipo

En estos primeros días de trabajo, Peñarroya no cuenta todavía con la totalidad de la plantilla. Sí que participaron en el primer entrenamiento Kevin Punter, Myles Cale, Miles Norris, Will Clyburn, Youssoupha Fall, Jan Vesely, Tomas Satoransky, Juan Núñez y Nico Laprovittola.

Joan Peñarroya charla con Myles Cale y Miles Norris durante el primer entrenamiento / FCB

El regreso de los lesionados

Estos dos últimos ya se han reincorporado a la dinámica del primer equipo tras superar las graves lesiones de rodilla que sufrieron la pasada campaña.

Por su parte, los dos jugadores checos siguen con su puesta a punto para llegar en la mejor condición posible al arranque del curso, y si no hay ninguna novedad, Peñarroya podrá contar con ellos para el inicio de la competición oficial.

Satoransky sigue trabajando en dejar atrás los problemas físicos que le impidieron estar en el último Eurobasket / FCB

Peñarroya todavía tardará algunos días en poder contar con la totalidad de la plantilla. El primero en regresar será un Juani Marcos que regresa con la plata colgada al cuello en el último Americup. La albiceleste cayó en la gran final ante Brasil por 47-55, y el base argentino cerró su participación en el torneo con una media de 5,2 puntos, tres asistencias y dos rebotes por encuentro. Además, la evolución de España y Georgia en el Eurobasket irá marcando los regresos de Joel Parra, Darío Brizuela, Willy Hernangómez y Tornike Shengelia.

Los jóvenes de la cantera convocados por Peñarroya

Para completar estas primeras sesiones del curso, Peñarroya ha llamado a alguno de los jóvenes talentos de la cantera. A los ya sabidos Sayon Keita y Mohamed Dabone, el entrenador azulgrana contó también con Diego Ferreras, Nikola Kusturica, Jakob Siftar y Joaquim Boumtje Boumtje.

Este martes, el Barça realizará una nueva sesión de entrenamientos por la tarde, y en cuanto finalice, la expedición cogerá carretera y manta para amanecer el miércoles en Encamp. Allí el conjunto azulgrana seguirá con su puesta a punto, y el sábado a mediodía disputará el primer amistoso de la pretemporada ante un rival de entidad como es el París Basketball. Un encuentro en el que la recaudación será para Cáritas Encamp.