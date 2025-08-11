¿Podría ser un azulgrana el base de Scariolo para el Eurobasket?

El seleccionador Sergio Scariolo es tradicional en esta materia y suele preferir los roles definidos. Más allá de la versatilidad de sus jugadores y de su gran capacidad para adaptarse a las virtudes de sus jugadores, al italiano le gusta sobre todo tener bases puros capaces de anotar y marcar el ritmo de los partidos.

A su regreso a la selección en 2015, el nuevo técnico madridista contaba con tres sensacionales 'unos': José Calderón, 'Chacho Rodríguez' y un Ricky Rubio que acaba de volver al Joventut. En el Europeo de 2022 reclutó a un base puro como Lorenzo Brown y en Madrid tendrá al 'Facu' Campazzo y a Andrés Feliz.

En las últimas citas ha potenciado a Alberto Díaz. Sin embargo, el icono de Unicaja es baja temporal y lo sustituye el canterano 'taronja' Guillem Ferrando (BAXI Manresa), quien tendrá a su lado a otro canterano valencianista como Sergio de Larrea tras el 'no' definitivo de Brown (citó al malagueño Mario Saint-Supéry).

Alberto Díaz es la entrega personalizada / EFE

Durante la preparación, Scariolo ha recurrido en algunas ocasiones como base al escolta azulgrana Darío Brizuela, sin duda el jugador que más creció el curso pasado a las órdenes de Joan Peñarroya tras un primer curso de adaptación con Roger Grimau. Tanto, que ha sido designado 'Mejor Jugador Nacional 2024-25'.

La 'Mamba Vasca' está aportando 7,5 puntos por partido en casi 19 minutos, aunque no está tan acertado desde el perímetro como en el Barça. Del 34,4% en triples en Liga Endesa y del magnífico 46,0% en Euroliga tan solo está en el 25%. No hay que preocuparse, ya que este porcentaje debería ir aumentando.

La gran pregunta es si la baja de Lorenzo Brown y la ausencia (al menos en los próximos amistosos) de Alberto Díaz motivarán un cambio de planteamiento. Con los jóvenes De Larrea y Saint-Supéry (19 años ambos) como bases sanos a día de hoy, Brizuela surge como alternativa junto al madridista Alberto Abalde.

Darío Brizuela, en el mejor momento de su carrera / EFE

Peñarroya tenía muy bien cubierta en principio la posición de base con Tomas Satoransky, Juan Núñez y el 'comodín' Nico Laprovittola, pero la grave lesión del argentino, las dudas del checo y los problemas con el tiro del madrileño obligaron a buscar alternativas. Y ahí apareció el donostiarra por delante de Kevin Punter.

Scariolo apurará para recuperar a Alberto Díaz, un jugador que goza en la selección de un 'rol' superior al de especialista defensivo y líder para aumentar la intensidad colectiva que tiene en Unicaja con Ibon Navarro. Sin Brown, debe ser más importante, pero... ¿qué sucederá si el malagueño no se recupera?

La opción de Brizuela como base de circunstancias cobraría más vida para el italiano en su última cita con España, a la que ha encumbrado en su segunda etapa con su trabajo y con su capacidad para controlar las sensaciones, minimizar las derrotas y mantener la confianza al más alto nivel. Así llegaron el bronce en los Juegos de Río 2016, el oro en el Mundial de 2019 y los títulos continentales en 2015 y 2022 ('milagroso').