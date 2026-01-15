El aviso de Pascual al Madrid: "Iremos a ganar con todas nuestras fuerzas"

La gran expectación mediática vivida en el Palau durante la mañana del jueves indicaba que la previa del partido de Euroliga que afronta esta semana el Barça no era una más.

Este viernes, a partir de las 20:45h (CET), el conjunto azulgrana visitará al Real Madrid en el segundo Clásico de 2026, y con el objetivo de robar un nuevo triunfo del Movistar Arena tal y como ocurrió hace menos de dos semanas.

Para ello, Pascual cuenta con un grupo motivado, ambicioso y confiado en que repetir triunfo ante el cuadro de Sergio Scariolo es posible. Ahora bien, la dificultad es máxima ante uno de los rivales más complicados que se encontrará el Barça durante la campaña, y que llega herido tras ese tropiezo en ACB (100-105) ante su eterno rival.

El gran momento del Barça

"Estamos bien. Hemos podido descansar un poco este pasado lunes, llevábamos tiempo sin hacerlo. Ahora, ya a afrontar este partido y prepararlo poco a poco. Tenemos el entrenamiento de hoy y el de mañana por la mañana. Sin duda es un reto importante volver ganar allí, dos veces seguidas es muy difícil, pero creo que estaremos preparados para intentarlo. Sabemos de la calidad extraordinaria que tiene Madrid y de la dificultad".

Máxima ambición

"Iremos a Madrid a ganar, lo intentaremos con todas nuestras fuerzas. El tópico de partido a partido realmente lo creemos y vamos por él. La Euroliga es una competición larga, una competición que cuando tienes la oportunidad de ganar, tienes que ganar, porque siempre tienes algún día malo, como hemos tenido con Mónaco. Y todas las otras, cuando estás allí, tienes que intentar sacarlas. Tuvimos poca fortuna en los dos partidos de Estambul, pero todo lo otro lo hemos ido sacando bastante bien. Ahora es un nuevo reto, un reto de los más grandes que puede haber en Europa, pero vamos a intentarlo".

Xavi Pascual atendió a los medios antes de viajar a Madrid / Gorka Urresola

Siguen sin mirar la clasificación

"Yo creo que hay que esperar un poco, voy esperar esta semana y la que viene. Creo que son dos semanas muy importantes, para un lado porque nos definirá la nuestra posición por la Copa, que es una cosa muy importante para la temporada, y por el otro porque estos tres próximos partidos de Euroliga nos permitirán empezar a mirar de reojo donde estamos y todo lo que nos queda por delante".

Encantado con el vestuario

"Estoy satisfecho de todos y de cómo van las cosas. Mi mirada a todos los jugadores ha sido por igual, intentando sacar el máximo rendimiento de todos ellos y hacerlos útiles para el equipo. Hay que seguir en esa línea, más allá de que todos tienen mejores o peores momentos, más allá de que algunos tienen números son más visibles y otros son más invisibles... Todo mundo tiene que ser importante para el equipo y ellos dos (Norris y Hernangómez), como todo el resto de los jugadores, lo están siendo".

Willy Hernangómez, en un entrenamiento con el Barça / Gorka Urresola

Así se imagina Pascual el Clásico

"La teoría dice que el Madrid le mete puntos a todo el mundo, con lo cual si quieres ganar tienes que jugar muy bien en ataque, más allá de que quieras jugar más o menos defensivo, cuesta mucho porque la calidad y la capacidad de anotar en situaciones defendidas y no tan defendidas es elevadísima. Prácticamente penalizan cualquier error que puedas tener, con lo cual lo que sí que da la sensación que si queremos ganar hay que anotar. Pero nunca sabes, los partidos a veces se enrocan porque tienes un mal cuarto y entonces simplemente por un mal cuarto la anotación va un poco más baja. En nuestro partido contra Partizán acabamos con 88 porque el primer cuarto se nos fue a 13, entonces claro, al hacer un cuarto de 13 puntos ya no pasas de 90. Pero depende un poco de esto, igual tenemos un cuarto que los dos equipos no acabamos de ir, pero en general pintaría que el partido se tiene que mover entre 90 y 100 puntos".

Un Madrid con muchos recursos

"Tavares, Campazzo, Hezonja, Lyles... tienen tantos jugadores desequilibrantes que costaría quedarse con uno. Pero, sin duda, Tavares es el jugador que condiciona todo defensivamente y ofensivamente. Pero si te despistas un día te puede hacer daño Maledon, o Llull te hace un descosido, o cualquier otro jugador. Estamos hablando de un equipo súper top, una plantilla superlarga".

Pascual aseguró que su equipo hará todo lo posible para regresar de Madrid con victoria / Gorka Urresola

La importancia de contar con Vesely

"El último Clásico lo preparamos con Darío, lo que al final, en el último momento, no pudo jugar. Sumar a Vesely en un partido como este es importante porque nos da una opción más, a pesar de que lo sacamos muy bien, con Fall y con Hernangómez y algún minuto de Shengelia como cinco, sumar un jugador más siempre es muy importante para nosotros. Queremos estar todos sanos, y cuando estamos todos sanos hemos demostrado que nuestro potencial es más alto".

El regreso de Clyburn, cada vez más cercano

"Está mejor, está evolucionando bien. En principio nos quedan estas dos semanas por adelante, pero va bien. Vamos evaluando cada momento, pero siempre las cosas musculares hay que tomarlas con un poco de calma, porque a veces se da la sensación que podría ya comenzar, pero hay que ir poco a poco, tiene su proceso, hablamos con los médicos y esperamos que cuando vuelva no recaiga".

El trabajo de los pívots, vital

"Todo es cuestión de equipo. Los jugadores interiores son los que finalizan cerca del aro, en el básquet es como en el fútbol el portero y el delantero, tienen que acabar cerca del aro y tapar cerca del aro. Las dos partes son muy importantes, pero es un juego colectivo de todos, de tácticamente hacer bien las cosas, allí estuvimos muy bien con temas de rebote, será muy importante y continuará siendo muy importante en todos los partidos que juguemos contra el Madrid".