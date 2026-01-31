Ni la ausencia de Dabone frena a este Barça intratable en la Liga U

Tras terminar la primera fase de la Liga U con un espectacular balance de 12 victorias y dos derrotas, el Barça sigue intratable en la nueva competición del baloncesto formativo nacional.

La segunda fase ya está en marcha, y el balance para el equipo azulgrana es inmaculado: cuatro partidos y cuatro victorias, la última este sábado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper ante San Pablo Burgos por 78-67.

Un partido que no se pudo dar en la primera fase, ya que el conjunto burgalés se encontraba en el segundo grupo de la competición, y que ahora sí que se ha disputado tras ascender el cuadro leonés del grupo B junto al Gran Canaria.

El Barça se impuso por 11 puntos de diferencia en un partido en el que los jugadores de Álvaro Salinas se tuvieron que emplear a fondo durante los 40 minutos. Además, era el segundo partido de la semana de Liga U para el equipo azulgrana, tras la visita al Baxi Manresa del pasado martes saldada también con un triunfo (81-89).

Boumtje Boumtje, el máximo anotador ante San Pablo Burgos

Joaquim Boumtje Boumtje, uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Barça y que ya ha firmado actuaciones muy destacadas en el torneo, fue el mejor ante San Pablo Burgos gracias a los 22 puntos y seis rebotes logrados.

Joaquim Boumtje Boumtje se fue hasta los 22 puntos en la victoria del Barça ante San Pablo Burgos / ACB Photo - Joan Vidal

También completaron un buen partido tres de los jugadores que habitualmente refuerzan el primer equipo azulgrana: Nikola Kusturica firmó 14 tantos y 10 capturas, Daniel González rozó el triple doble con 11 puntos, 10 rebotes y siete asistencias, y Sayon Keita se fue hasta los 10 tantos y seis rebotes.

Dabone no jugó

Un Keita que fue el jugador al que dio descanso Salinas en el partido jugado en el Nou Congost el pasado martes, pero que sí que se vistió de corto ante Burgos. Una convocatoria que hizo que Mohamed Dabone, autor de cinco puntos y cinco rebotes ante Manresa, fuese el jugador descartado. No hay que olvidar que la Liga U obliga a que la mitad del roster sea integrado por jugadores 'cupo'.

El Barça descansará la próxima semana y el siguiente partido que jugará en la Liga U será el viernes 13 de febrero, de nuevo en casa, ante Casademont Zaragoza (16h CET).