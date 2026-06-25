Los ataques de Satoransky al Barça por el trato a la sección: "Me han destrozado"

El capitán del Barça, Tomas Satoransky, se despidió del club tras caer en la final de la Liga Endesa a manos de Valencia Basket. El base checo cerró una segunda etapa en la sección que se ha alargado cuatro temporadas, y que se cierra con una ACB lograda en 2023, todavía con Sarunas Jasikevicius al frente del equipo.

'Sato' se marcha después de que nadie en el Barça se haya dirigido a él para tratar una hipotética renovación. "Hay algunos rumores o cosas que he hablado con mi representante, pero es verdad que queríamos esperar. Sentíamos que era lo mejor que podía hacer y ahora empiezan a explorarse más cosas", admitió en declaraciones a 'SPORT' el '13' azulgrana que, una vez empezó a soltarse con sus palabras, empezó a diagnosticar los males de la sección estos últimos años.

Tomas Satoransky, en un partido con el Barça / Valentí Enrich

Satoransky, 'machacado' físicamente

De entrada, por la decisión del club de no acometer fichajes con la temporada en marcha, algo que machacó a Satoransky especialmente estos últimos dos cursos. "Tengo que descansar y realmente ponerme bien, porque se me ha destrozado en tres años aquí, es una realidad. Aguantaba y aguantaba, pero lógicamente llegó este momento que ya no podía más de la espalda. Creo que es la peor lesión que he tenido y bueno, llegó en el peor momento, pero mis minutos durante los últimos tres años no han estado muy bien manejados realmente", comentó.

Un 'Sato' que, sobre el balance de los cuatro años en Barcelona, lamentó no haber ganado más títulos, pero tampoco se reprochó todo el esfuerzo físico llevado a cabo. "Quiero pensar que todo no se mide solo por los títulos, por las victorias, aunque en realidad es así jugar en el Barça. Pero sé que lo he dado todo físicamente. A lo mejor, por talento hay mejores jugadores, eso seguro, y podría jugar mejor, pero de esfuerzo y de trabajo lo he dado todo, y así me voy un poco en paz. Pero siempre quedará esto, que no ganar más que un título es un desastre, no sé cuál es la palabra correcta, son como oportunidades falladas".

Tomas Satornansky y Matt Costello, en la final de la Liga Endesa / Valentí Enrich

Preguntado por 'SPORT' sobre si volvería a elegir el Barça cuando decidió cerrar su etapa en la NBA, 'Sato' dijo que "sin ninguna duda", aunque lanzó un dardo con el rumbo que el club decidió tomar con la sección hace tres años.

'Engañado' con el proyecto

"Pensaba que íbamos a tener un proyecto para muchos años, eso hay que reconocerlo. Creía que Saras (Jasikevicius) y Mirotic iban a estar muchos años más y eso hay que reconocerlo también. Esa fue una de las ideas, que íbamos a competir, y yo creo que eso no se ha cumplido. Con la salida de Saras (Jasikevicius) ha cambiado mucho, no lo esperaba en ningún momento, y desde ahí, hasta que llegó Xavi (Pascual) hemos empezado a jugar mejor, pero ahí dejamos de ser uno de los mejores", comentó un Satoransky que, al ser preguntado por cuál debía ser el camino del Barça para volver a ganar títulos, esquivó la cuestión: "No quiero pensarlo, necesito irme de vacaciones y no pensar en nada".

Malas decisiones

'Sato' recogió a la perfección la mala dinámica que tomó el basket azulgrana con las decisiones tomadas desde la planta noble del club. El Barça decidió desmantelar un proyecto ganador, que con Jasikevicius garantizó título en cada una de las tres temporadas en las que estuvo al frente del equipo. El hecho de ir encadenando malas decisiones ha llevado a un tercer curso seguido sin títulos, y al hartazgo de un Pascual que no comulga con la manera en la que el club gestiona la sección. Su prematuro adiós también es otro de los 'fracasos' de estos últimos años.

Juan Carlos Navarro dejará de ser General Manager de la sección azulgrana / Valentí Enrich

Por delante, un verano de muchos cambios en casi todos los departamentos del Barça de basket. Juan Carlos Navarro, General Manager de la sección, pagará los platos rotos del rumbo que ha tomado el baloncesto azulgrana estos últimos años, con planificaciones demasiado distintas en pocos años de diferencia: de la apuesta por un bloque nacional liderado por Willy Hernangómez se pasó a la llegada de veteranos, que han terminado fundidos la temporada, 'atropellados' por Valencia Basket en la final.