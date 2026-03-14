Asisa Joventut - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 22 de la Liga Endesa

Asisa Joventut y Barça se enfrentan este domingo 15 de marzo en el Olímpic de Badalona en la 22ª jornada de la Liga Endesa. El feudo badalonés se prepara para vivir un vibrante derbi catalán que protagonizan dos equipos que buscan alargar su buen momento en ACB. Un partido cargado de alicientes, como los reencuentros de Ricky Rubio o Jabari Parker ante su exequipo, o el regreso de Joel Parra al club en el que se formó. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Asisa Joventut y dónde ver online y en vivo el partido en España.

La jornada 22 de la Liga Endesa se cierra con uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Liga Endesa. El Penya - Barça que se vivirá en el Olímpic promete emociones fuertes y reúne a dos equipos que buscan seguir escalando posiciones en ese gran objetivo del Playoff por el título.

Mala dinámica azulgrana en Euroliga

El equipo de Xavi Pascual vive dos realidades diferentes tras la disputa de la Copa del Rey. En Euroliga, tan solo conoce la derrota tras los tropiezos ante Virtus Bolonia, Olimpia Milano y contra Hapoel Tel Aviv este pasado viernes en el Palau Blaugrana. El conjunto israelí se impuso por 75-80 en un duelo en el que Kevin Punter fue el mejor jugador de los catalanes con 17 puntos.

El Barça sigue en una pésima racha de resultados en Euroliga / Dani Barbeito

Sin embargo, la vuelta a la competición liguera tras la decepción copera fue realmente positiva, con la victoria holgada en Lugo de la semana pasada ante Breogán por un contundente 78-109 en un partido en el que Myles Cale fue el máximo anotador del Barça con 24 puntos, seguido por Tornike Shengelia con 21. El ala-pívot georgiano será baja por una lesión en el sóleo de su pierna derecha, y teniendo en cuenta que la posición de '4' queda algo coja con su ausencia, Cale podría ser el damnificado, y que Miles Norris y Will Clyburn sean los extracomunitarios convocados por Pascual.

Los líderes del Barça en la ACB

En Liga Endesa, Kevin Punter (12,6) y Will Clyburn (12,4) son los máximos anotadores de un Barça que llega al Olímpic en tercera posición con un balance de 15 victorias y tan solo seis derrotas. En los últimos 15 partidos ligueros, el cuadro azulgrana ha obtenido la victoria en 13.

Kevin Punter, en un partido con el Barça en la pasada Copa del Rey / ACB Photo - David Grau

Delante, el Barça tendrá a un Joventut que se encuentra en la séptima posición de la clasificación con dos derrotas más y dos victorias menos que su rival (13-8). El equipo de Dani Miret no tuvo piedad de Covirán Granada en la pasada jornada de Liga Endesa (109-73) y buscará regalarle la victoria a una afición que llenará las gradas del Olímpic. Ha sido una semana positiva para una Penya que certificó su clasificación para los cuartos de final de la BCL, en una temporada en la que la Final Four se disputará en el pabellón badalonés.

Jabari Parker se reencuentra con el Barça

En Liga Endesa, Cameron Hunt (16,8) y Ante Tomic (13,2) son los máximos anotadores de los verdinegros en ACB, mientras que Jabari Parker anotó 13 tantos en su vuelta a la liga tras su regreso. En el partido de la primera vuelta, la victoria fue para el Barça por 90-80 en un partido que ya dirigió Pascual.

Jabari Parker debutó con el Asisa Joventut / AFP vía Europa Press

A QUÉ HORA JUEGA EL BARÇA ANTE ASISA JOVENTUT

El partido entre Asisa Joventut y Barça de la vigesimosegunda jornada de la Liga Endesa se jugará en el Olímpic este domingo 15 de marzo a partir de las 19:00h (CET).

DÓNDE VER LA LIGA ENDESA POR TV

En España, el partido de la Liga Endesa entre Asisa Joventut y Barça correspondiente a la vigesimosegunda jornada se podrá seguir en televisión a través de DAZN.

Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.