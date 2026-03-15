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Asisa Joventut - Barça, en directo hoy: resultado del partido de la Liga Endesa, en vivo
Asisa Joventut y Barça se enfrentan en el Olímpic en la 22ª jornada de la Liga Endesa
Xavier Zapater
Asisa Joventut y Barça se enfrentan en el Olímpic en la 22ª jornada de la Liga Endesa.
1er cuarto | 10-15 | 2’
Sale al contraataque el Barça...¡Y tripleeeeee de Brizuelaaa! El primero del partido.
1er cuarto | 10-12 | 2’
Y ahora quien comete la falta táctica es Juani Marcos. Para evitar la transición de Asisa Joventut. Entra en bonus el Barça.
1er cuarto | 10-12 | 3’
¡Bombita de la mamba vasca! Rompe a su defensor y anota por encima de la ayuda.
1er cuarto | 10-10 | 3’
Había movido bien el balón el Barça para el triple liberado de Parra en la esquina, pero no acertó el ex de la Penya.
1er cuarto | 10-10 | 4’
Falta inteligente de Ruzic para detener el contraataque del Barça. Dos faltas por equipo por ahora.
1er cuarto | 10-10 | 4’
Buen movimiento de Willy en el poste, pero falla con el gancho de zurda.
1er cuarto | 10-10 | 4’
Y mete también los dos tiros libres Willy Hernangómez.
1er cuarto | 10-8 | 4’
Fintó bien Willy en la pintura y le sacó la falta a Birgander. Viajará a la línea de personal.
1er cuarto | 10-8 | 5’
No falla Hunt desde el 4,60. Dos arriba la Penya.
1er cuarto | 8-8 | 5’
Valiente en la penetración Cameron Hunt para sacar dos tiros libres.
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