El Asisa Joventut, atento al 'divorcio' entre Jabari Parker y el Partizán

Jabari Parker se encuentra inmerso en las semifinales de la Liga Endesa que Asisa Joventut está disputando ante Valencia Basket. El primer asalto se decantó para el cuadro taronja por un ajustado 118-117, en un duelo que se resolvió en la prórroga.

Un cruel desenlace para una Penya que vio como Jaime Pradilla empató el partido en el último cuarto con un triple a falta de 17 segundos para el bocinazo final. Además, en el periodo adicional, Jean Montero le sacó una personal al propio Parker con el que acabó decantando el choque desde la línea de personal. Un Jabari que terminó el duelo con 19 puntos, con un 5/8 desde el triple.

Jabari Parker, en el partido del play-off de la Liga Endesa ante Valencia Basket / ACB Photo - José Manuel Casares

Futuro incierto

En las últimas horas, el medio serbio 'Mozzart Sport' aportó novedades sobre el futuro del exjugador del Barça. Parker pertenece al Partizán, equipo con el que arrancó la presente campaña. Su bajo rendimiento en Belgrado no acabó de convencer a Zeljko Obradovic, y menos a su sucesor en el banquillo, un Joan Peñarroya con el que coincidió en el Palau el pasado curso, y que al poco de aterrizar en Serbia, le apartó del equipo por su bajo estado de forma.

En Badalona, Parker ha recordado más a sus buenos partidos con el Barça, y sus números con el conjunto verdinegro le avalan: está promediando 12,2 puntos y 4,5 rebotes por partido en la Liga Endesa, y en la BCL, pese a que no logró el gran objetivo de disputar la Final Four en el Olímpic, registró 16 tantos y 5,8 capturas por duelo.

Jabari Parker, en el segundo partido de BCL ante el AEK Atenas / FIBA

Ahora bien, la prensa serbia recuerda que Parker todavía tiene un año más de contrato a razón de 2,5 millones de dólares brutos. Una alta inversión, la producida en el jugador de Chicago, que ambas partes pretenden romper este próximo verano.

Reencuentro muy improbable

'Mozzart Sport' afirma a que Jabari no tiene ninguna intención de regresar al Partizán la siguiente temporada, si bien es cierto que tiene un año más de contrato con el club de Belgrado. El equipo de Joan Peñarroya tampoco quiere saber nada de él, y tras su salida al Asisa Joventut para finalizar la presente campaña, no hay voluntad de reconciliación entre ambas partes.

Jabari Parker, en el partido de Euroliga entre Partizán y París Basketball / Euroleague

Ahora bien, Parker tiene asegurada una importante suma de dinero de cara a la próxima temporada que obliga a ambas partes a negociar el mejor acuerdo posible. Partizán tiene en mente armar un proyecto ambicioso de cara a la campaña 26/27, pero el contrato de Jabari es un gran condicionante a tener en cuenta. Están condenados a entenderse, ya que de lo contrario, al exazulgrana no le quedará más remedio que presentarse en Belgrado cuando arranque el próximo curso, si no se encuentra una salida, ya sea con una rescisión, o con una cesión que sea beneficiosa para el club serbio y para el jugador.

¿Qué hará la Penya?

Y aquí, una tercera parte implicada: su actual equipo. En el Asisa Joventut todavía tienen que acabar de decidir que planes tienen para Jabari Parker de cara a la próxima campaña. Con la disputa del play-off de la Liga Endesa todavía en marcha, toca esperar, pero es imposible que la Penya se vaya a meter en un contrato cercano a los dos millones de euros brutos como el que tiene firmado el jugador con el Partizán la próxima temporada. Quedará por ver cuál es su futuro, pero lo que parece más evidente a día de hoy es que Jabari Parker y Partizán no quieren verse ni en pintura.