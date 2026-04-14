El Asisa Joventut, a Atenas a por todas entre el Barça de Pesic y el de Xavi Pascual

Desde que se anuncia que una ciudad acogerá la final de una competición internacional de clubs, se inicia un triple proceso de especial ilusión especial en los aficionados y de movimiento en los medios de comunicación, lo que origina una mayor presión para el grupo.

Badalona será la sede de la Final Four de la FIBA Champions League del 7 al 9 de mayo en el Olímpic y la Penya se juega el miércoles sus opciones en la pista del AEK Atenas (18.30 h) en el tercer y definitivo duelo de cuartos para el que suspira por Ante Tomic y Simon Birgander.

La baja de los dos referentes interiores fue clave en el último cuarto del primer partido en Atenas (87-84), pero Dani Miret supo solventarlo en el segundo en Badalona (88-66). Además, el joven croata Michael Ruzic ha aprovechado la oportunidad y está brillando con luz propia.

Dani Miret confía mucho en sus jugadores / EFE

Sin movernos del baloncesto, repasemos cómo vivió el Barça las dos Finales a Cuatro de la Euroliga que se disputaron en el Palau Sant Jordi y que acabaron con la primera Euroliga azulgrana y con una sonora decepción. Ambos servirán de ejemplo para el Asisa Joventut.

2003: EL ÉXTASIS CON PESIC

En enero de 2002, la Euroliga anunció que Bolonia acogería ese año la Final a Cuatro de la Euroliga y que Barcelona sería la sede en 2003. En el curso 2002/03 a las órdenes de Aíto García Reneses, el equipo no accedió a la F4 por el 'basket-average' con la Benetton, aunque ganó la Liga y la Copa.

Ese verano, Salvador Alemany (presidente de la sección) y el secretario general Antonio Maceiras apostaron por Svetislav Pesic, con Dejan Bodiroga y Gregor Fucka como fichajes estrella, quienes se unieron a los Navarro, Jasikevicius, Nacho Rodríguez y De la Fuente.

Svetislav Pesic, manteado por sus jugadores / EFE

Pesic afrontó el reto con exigencia y máxima normalidad, convencido de que reinarían en el Sant Jordi, y al mismo tiempo, muy responsabilizado y sin lanzar nunca las campañas al vuelo. Ese carácter tan especial le sirvió para aglutinar toda la presión y liberar a sus jugadores.

El Barça no podía fallar en un Palau Sant Jordi repleto. El 9 de mayo de 2003 superó con ayuda arbitral al CSKA Moscú en 'semis' (76-71 con un espectacular 21+9 de Fucka) y al día siguiente llegó la primera Euroliga en azul y grana contra la Benetton (76-65 con 20 puntos del 'mago' Bodiroga). Curiosamente, el presidente era Joan Trayter (al frente de la Comisión Gestora).

2011: DECEPCIÓN CON XAVI PASCUAL

Xavi Pascual creó una máquina perfecta, al estilo de lo que después sería el Madrid de Pablo Laso. Con un gran Juan Carlos Navarro, Pete Mickeal, Ricky Rubio, 'Boni' Ndong o Erazem Lorbek, el Barça alzó en París su segunda Euroliga el 9 de mayo de 2010 (86-68 ante Olympiacos).

Un par de meses después, Turín se cayó y Jordi Bertomeu (presidente de la Euroliga) anunció en julio de 2010 que la Final Four de 2011 se disputaría en el Sant Jordi. El escenario era perfecto. Los blaugranas eran los campeones... pero el fichaje de Kosta Perovic avalado por Joan Creus salió rana.

Ricky Rubio defiende a Diamantidis ante la mirada de Obradovic / EFE

El saber que podrían revalidar el título en Barcelona ejerció una presión añadida que acabó siendo fatal. El Barça fue tercero en el Grupo C con siete victorias y tres derrotas, pero fue una apisonadora un TOP 16 en el que acabó invicto con seis victorias.

El rival en cuartos fue el Panathinaikos, un equipazo con Diamantidis, Batiste, el exmadridista Fotsis o los exazulgranas Calathes y Sato. Los blaugranas ganaron el primer partido con un triple final de Diamantidis que no entró (83-84), pero perdieron el segundo (71-75) y los dos del OAKA (76-74 y 78-67). Al final, en el Sant Jordi venció el PAO de Obradovic (78-70 al Maccabi).