La asignatura pendiente del Barça con el Palau: dos años sin ganar el Clásico

Un Clásico es siempre un Clásico, y pese a que el Barça - Real Madrid de esta tarde (19h CET) no deja de ser un partido correspondiente a la jornada 23 de la Liga Endesa, son muchos los alicientes en juego.

Es prácticamente el último tren al que se agarran Xavi Pascual y sus jugadores para pelearle al conjunto de Sergio Scariolo la primera posición de la fase regular. Un puesto que otorga el factor pista en todas las eliminatorias del Playoff y que, tal y como se ha visto en las últimas temporadas, puede ser trascendental.

El Barça intentará mejorar la imagen ofrecida en el último Clásico, en el que cayó por 19 puntos de diferencia en el Palacio (80-61) en partido de fase regular de Euroliga. Los blancos mostraron una superioridad sorprendente, apuntándose los cuatro cuartos en uno de los Clásicos más desequilibrados de las últimas campañas.

El Barça acabó en Madrid con la racha de derrotas

El partido ante el Real Madrid llega sin la urgencia que existía, meses atrás, para terminar como fuera una sonrojante racha de nueve derrotas consecutivas ante el eterno rival. El primer Clásico dirigido por Pascual fue una oda al baloncesto ofensivo, y el Barça asaltó Madrid por 100-105. Ahora bien, el partido que se celebrará en el Palau esta tarde se presenta como una oportunidad de lujo para que los jugadores azulgranas salden una deuda pendiente con una afición que no les ha abandonado, pese a todas las dificultades y decepciones vividas desde hace prácticamente tres años.

Nico Laprovittola, en el Clásico ante el Real Madrid / ACB Photo - Borja B. Hojas

Se trata del tiempo que lleva el Barça sin adjudicarse un Clásico en el Palau, en un 'timming' que prácticamente se alarga dos años. La última alegría del conjunto azulgrana frente al madridista fue el 7 de abril de 2024, también en el partido de Liga Endesa de fase regular que se jugaba en la capital catalana.

La última victoria del Barça ante el Madrid en el Palau

Aquella tarde, bajo las órdenes de Roger Grimau, el Barça se impuso al Real Madrid por 85-79 en un partido en el que Nico Laprovittola brilló con 25 puntos. Estuvo imparable el argentino ante su exequipo, al igual que en la última victoria ante los blancos en la que se fue hasta los 19 tantos. Su baja esta tarde va a ser tremendamente sensible para Pascual.

Laprovittola en el Palau ante el Madrid / Javi Ferrándiz

Desde entonces, cuatro visitas del Real Madrid al Palau y cuatro victorias para los de Chus Mateo en su día, y para Sergio Scariolo. En aquella 23/24, los blancos cerraron el acceso a la final de la ACB tras imponerse en el tercer partido de semis por 92-95. El curso pasado, 90-97 en fase regular de Euroliga en un duelo decantado en la prórroga y 89-91 en ACB, también en partido de temporada regular, ya que no hubo enfrentamiento en playoffs.

Y en la presente campaña, todavía con Joan Peñarroya al frente del Barça en partido de Euroliga, dolorosa derrota por 92-101 que dejaron al técnico egarense prácticamente sentenciado. Por lo tanto, y en la antesala de una de las semanas más importantes de la temporada, con el futuro continental en juego, el Clásico de esta tarde se presenta como una oportunidad de oro para que el Barça de un golpe sobre la mesa y se apunte un triunfo que hace demasiado tiempo que no se produce.