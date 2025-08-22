Arturas Butajevas deja el Barça y se va cedido a Unicaja

Una de las ‘perlas’ del Barça y que incluso llegó a debutar con el primer equipo del Barça la pasada temporada, el joven pívot lituano, Arturas Butajevas vivirá su último año de contrato de blaugrana aunque lo hará como cedido en el Unicaja, aunque no formará parte del conjunto de Ibon Navarro.

Butajevas, de17 años y 2,05 reforzará el equipo U22 que disputará esta nueva categoría del baloncesto español, creada por la FEB para dar salida a todo el talento que viene empujando de las categorías inferiores pero que no tiene acomodo en los primeros equipos de la Liga Endesa.

El joven lituano ha sido ‘victima’ de esta situación ya que el jugador llegó para formar parte de los equipos inferiores para ver su evolución pensando en que pudiera llegar al primer equipo. Y de hecho lo consiguió. Al menos debutar.

Debut ante el BAXI Manresa

En diciembre pasado, y con los problemas de Joan Peñarroya en su juego exterior, con la lesión de Laprovittola, ni tampoco Raúl Neto, que apenas pudo jugar de blaugrana, y sin la estrella del equipo, Jabari Parker, el técnico azulgrana decidió llamar a Butajevas que jugó en la derrota ante el BAXI Manresa (85-72), aunque solo lo hiciera 27 segundos.

Butajevas y Dabone compartieron algún tiempo con el primer equipo y el lituano llegó a debutar / JAVI FERRÁNDIZ

Fue un premio a su trabajo con el equipo con el que llevaba entrenando algunas fechas, junto a otra de las grandes promesas, Mohamed Dabone. Con un físico privilegiado, Butajevas arrancó su carrera en el Klaypedos lituano. Con el Barça disputó el torneo Sub18 de Belgrado, promediando 10 puntos y 6,9 rebotes. Con la selección sub17 lituana disputó el Mundial de Turquía promediando 14.4 puntos y 11,3 rebotes.

A Butajevas le resta este año de contrato por lo que viaja a Málaga cedido, aunque en el club tienen claro que su etapa en el Barça podría haber finalizado si decide seguir el camino de muchos jugadores hacia Estados Unidos. El Barça, eso si, retiene sus derechos en la Liga Endesa, en caso de que acabe jugando en algún equipo de la ACB