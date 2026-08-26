Arranca la era de Xavi Pascual en Dubai

Xavi Pascual ya manda y dirige en Dubai. El exentrenador del Barça se puso a los mandos del equipo de Emiratos este pasado martes, en el primer entrenamiento que llevó a cabo el grupo.

Tras abonar su cláusula de salida, en torno a los 400.000 euros, Pascual puso punto final a una efímera segunda etapa en el basket azulgrana, en la que el de Gavà no pudo romper con la sequía de títulos que acumula la sección estos últimos años y que se alarga ya hasta las tres temporadas en blanco. El equipo terminó al alza, llegando a la final de la Liga Endesa, pero Valencia Basket pasó su rodillo taronja por encima del conjunto catalán, sumando la segunda ACB de su historia prácticamente sin oposición.

Xavi Pascual, a la conclusión del partido / VALENTÍ ENRICH

Nueva etapa lejos de Catalunya

Tras hacer otra vez las maletas, Pascual inicia una nueva etapa en el extranjero. Lo hace en un Dubai Basket que la próxima temporada defenderá título de la Liga Adriática. Los de Emiratos, con el azulgrana Aleksander Sekulic en el banquillo, batieron al Partizán de Joan Peñarroya en la final de la ABA League, y pese a su corta historia, ya atesoran el título de una de las competiciones de mayor tradición y renombre en el baloncesto europeo.

La gran mejora que se espera del equipo de Oriente Medio es en la Euroliga. No fue un mal curso, el pasado, como local, ya que en el Coca Cola Arena de Dubai se ganaron más del doble de partidos de los que se perdieron (13-6). Ahora bien, lejos de su pabellón, el nuevo conjunto de 'XP' comprobó la dureza y la exigencia de la Euroliga, con un balance inverso y con tan solo seis alegrías como visitantes. Con un balance de 19 victorias y 19 derrotas, quedaron undécimos, fuera de los puestos de Play-In.

Dzanan Musa sigue siendo uno de las grandes estrellas de Dubai para la próxima temporada / Dubai Basketball

Grandes fichajes para el año II de Dubai en la Euroliga

De cara a este 26/27, Dubai ha redoblado su apuesta confirmándose como uno de los proyectos más potentes del continente y con un importante músculo económico. Más allá de la cláusula abonada al Barça para que Pascual pudiese rescindir su contrato con la entidad azulgrana, se pagó casi un millón de euros para cerrar el fichaje de Tornike Shengelia, cuya obsesión, a pocos meses de cumplir 35 años, es ganar la Euroliga.

Para ello, el proyecto de Emiratos presenta también algunos rostros destacados estos últimos años en el baloncesto europeo. Elie Okobo, Mamadi Diakité o Jaron Blossomgame son buena muestra de ello, y queda todavía por conocerse si Pascual dirigirá a Thomas Walkup el próximo curso, ante el intento de salida de Olympiacos que está protagonizando el base estadounidense.

Elie Okobo es uno de los fichajes del Dubai 26/27 / Dubai Basketball

Exigente inicio de temporada

Durante el primer entrenamiento, se vio a un Pascual sonriente, intercambiando sus primeras impresiones con el grupo y aportando indicaciones para empezar a implementar su filosofía. Dubai tendrá un inicio de Euroliga exigente, ya que en las dos primeras jornadas recibirá las visitas de Real Madrid (24/09 18h CEST) y Barça (29/09 18h CEST), antes de viajar a Turquía a medirse al Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius el 2 de octubre (19:45h CEST).

Antes, Xavi Pascual se medirá al equipo de Pedro Martínez en las semifinales de la nueva Supercopa que ha impulsado la Euroliga. Será en Abu Dabi, en la segunda 'semi' del torneo el 18 de septiembre a partir de las 19h (CEST). En caso de victoria ante el Real Madrid, Dubai se mediría en la final del sábado 19 (19h CEST) al vencedor de la otra eliminatoria entre los dos últimos campeones de Europa: Olympiacos o Fenerbahçe.