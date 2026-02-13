¡Apuntan a que el Barça va con todo a por Sylvain Francisco!

Con la persiana bajada para acometer fichajes en la presente temporada, empiezan a sonar nombres de futuro para el Barça y la siguiente campaña. Un curso, el 26/27, en el que el equipo de Xavi Pascual sufrirá una importante remodelación en la plantilla, ya que un considerable número de jugadores terminan contrato.

Se trata de Tomas Satoransky, Nico Laprovittola, Myles Cale, Miles Norris, Willy Hernangómez, Jan Vesely y Youssoupha Fall, cuya vinculación con el Barça expira a finales de junio. Son semanas en las que la cúpula de la sección se reúne para decidir el futuro de estos jugadores, más allá de tratar de atar, o por lo menos encarrilar, las primeras llegadas para la próxima temporada.

En ese sentido, la finalización de los contratos de 'Sato' y 'Lapro' dejan claro que, en caso de no seguir, el Barça necesita reforzarse con un director de juego de primerísimo nivel para poder competir de tú a tú contra los mejores bases del continente.

Jan Vesely y Tomas Satoransky, en un entrenamiento del Barça / Gorka Urresola

Siete jugadores azulgranas terminan contrato

En cuanto a la posición de 'pívot', el hecho de que los tres '5' terminen contrato abre una posibilidad interesante para poder llevar a cabo una profunda renovación en el juego interior. Más, teniendo en cuenta, que jugadores como Willy o Vesely cuentan con alguna de las fichas más importantes de la plantilla.

Volviendo a esa posición de '1', el Barça tendría sobre la mesa el nombre del base francés Sylvain Francisco, según apunta el periodista de 'Sportando' Alessandro Luigi Maggi. El director de juego galo, que cumplirá 29 años el próximo mes de octubre, llegaría al conjunto azulgrana en plena madurez deportiva, ya que viene cuajando una temporada excepcional en el Zalgiris Kaunas.

Sylvain Francisco defiende a Juani Marcos en un Barça - Zalgiris / Valentí Enrich

Francisco, una estrella de la Euroliga

Los números hablan por si solos. Bajo las órdenes del exazulgrana Tomas Masiulis (antiguo asistente de Jasikevicius), Francisco está promediando 16,9 puntos y 6,7 asistencias por partido en Euroliga. Unos registros que le hacen ser el octavo máximo anotador de la competición y el segundo mejor asistente, muy cerca de las 6,9 asistencias por duelo de Codi Miller-McIntyre (Estrella Roja).

Francisco tiene una temporada más firmada con Zalgiris, pero las informaciones apuntan a que se podría llegar a un acuerdo para que se marchase de Lituania. Además, su regreso a la Liga Endesa no implicaría negociación con el Baxi Manresa, club en el que militó la temporada 21-22, ya que los del Bages no lo inscribieron en la lista del tanteo.

Sylvain Francisco, en su etapa en el Baxi Manresa / ACB Photo - Emilio Cobos

Tras abandonar Manresa, Francisco jugó el curso 22-23 en el Peristeri, y en la campaña 23-24 en el Bayern Múnich. Bajo las órdenes de Pablo Laso, el francés ganó Bundesliga y Copa antes de aterrizar en Kaunas. Ahora, en el mejor momento de su carrera, el Barça intentaría seducirlo para ser una de las primeras espadas en la próxima temporada.